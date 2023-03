Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Sonntag beginnt die diesjährige Adventszeit. Für die Kirchengemeinden ist es der Beginn eines neuen Kirchenjahres dar. Für die politische Gemeinde Hilst kann am ersten Advent die Vakanz des Bürgermeisterpostens enden, denn am Sonntag wird das neue Ortsoberhaupt gewählt. Drei Kandidaten stehen zur Wahl. Sichert sich keiner im ersten Wahlgang 50 und mehr Prozent der Stimmen, kommt es in zwei Wochen zur Stichwahl.

In so manchen Haushalten kann am ersten Adventssonntag in aller Ruhe gefrühstückt und dabei am Adventskranz die erste Kerze angezündet werden. Grund ist, dass von den 227 Hilster