Walter Arzt ist bereit, Bürgermeister von Krähenberg zu werden. Am Donnerstag (20 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus) wird der Gemeinderat den Nachfolger von Thomas Martin wählen.

Thomas Martin stand fast 25 Jahre an der Spitze des Dorfes, hatte sein Amt als Bürgermeister aber Ende Juli niedergelegt. Walter Arzt, der seit 1999 als erster Beigeordneter Stellvertreter von Thomas Martin ist und seit dessen Rücktritt die Amtsgeschäfte führt, hatte eine Kandidatur im September ausgeschlossen. Da sich aber kein Kandidat gefunden hat, ist er nun bereit, sich für die restliche Amtszeit von knapp zwei Jahren bis Mitte 2024 wählen zu lassen. Der 67-Jährige arbeitete in Zweibrücken bei Terex, mittlerweile ist er im Ruhestand.

Ein zweites Hettenhausen soll es in Krähenberg nicht geben. In Hettenhausen hatte sich nach dem Rücktritt von Bürgermeister Tobias Woll niemand gefunden, der die Gemeinde führen möchte. Gewählt wird der neue Krähenberger Bürgermeister am Donnerstagabend von den sechs Ratsmitgliedern. Die können auch weitere Kandidaten vorschlagen, der neue Bürgermeister oder die neue Bürgermeisterin muss kein Ratsmitglied sein. Die Sitzung ist öffentlich, wer möchte, kann bei der Wahl zuschauen.