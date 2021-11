Martin Kuntz, unterlegener Kandidat bei der Hilster Bürgermeisterwahl am Sonntag, hat sich nach seiner Äußerung am Wahlabend zu Wort gemeldet und sich in einer Stellungnahme für seine Kritik an den Hilstern entschuldigt.

Kuntz schreibt: „Die von mir impulsive und unüberlegte Äußerung ,Ich habe nicht mit der Dummheit der Hilster gerechnet’ entstand vor dem Hintergrund, dass mir im Wahllokal nach Bekanntgabe des Ergebnisses gesagt wurde, dass dieses bereits im Vorfeld schon klar war. Mir wurde im gleichen Atemzug gesagt, dass man im Wahlkampf, um Stimmen zu gewinnen, mein Unternehmen, dessen Werbung und auch mich verunglimpft hat. Deshalb will ich mich bei den Hilster Bürgerinnen und Bürgern dafür entschuldigen, dies gesagt zu haben, denn ich halte diese nicht für dumm.“