Der Nachname des Siegers steht schon fest, aber ob der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland künftig Michael Zwick oder Holger Zwick heißt, entscheiden die Wähler am 24. November. Die RHEINPFALZ lädt vorab zum Wahlforum mit den beiden Kandidaten.

Der Amtsinhaber will noch mal antreten und sieht sich gleichzeitig mit einem Herausforderer konfrontiert, der als Stadtbürgermeister von Dahn schon eine gewisse Popularität genießt. Das ist die Ausgangslage im Wahlkampf im Dahner Felsenland. Dass die SPD darauf verzichtet, einen eigenen Kandidaten ins Rennen zu schicken, dürfte die ganze Angelegenheit noch spannender machen, als es Wahlen sowieso schon sind.

Markus Zwick sitzt seit 2017 auf dem Sessel des Rathauschefs in der Dahner Verbandsgemeindeverwaltung. Der 61-Jährige will es noch einmal wissen und tritt bei der Wahl für die CDU an. Während längere Zeit unklar war, wie viele weitere Bewerber es geben wird, stellt sich mittlerweile die Lage folgendermaßen dar: Lediglich Holger Zwick will Michael Zwick das Amt des Verbandsbürgermeisters streitig machen. Holger Zwick ist für die FWG Stadtbürgermeister in Dahn und arbeitet bei der Post. Zur Wahl tritt der 51-Jährige als unabhängiger Einzelbewerber an.

Amtsinhaber Michael Zwick Foto: daa

11.847 Bürger und Bürgerinnen aus den 15 Orten der Verbandsgemeinde sind aufgerufen, am Wahlsonntag oder vorab per Briefwahl über den künftigen Bürgermeister im Dahner Felsenland abzustimmen. Laut Verwaltung sind deutlich mehr Frauen (6036) als Männer (5811) wahlberechtigt. 50 junge Leute sind als Erstwähler registriert. Mit 3721 Wählern leben rund ein Drittel aller Wahlberechtigten in der Stadt Dahn. In Hirschthal dürfen hingegen gerade einmal 66 Bürger und Bürgerinnen ihr Kreuz auf dem Wahlzettel machen.

Egal in welchem Ort die Wahlberechtigten leben, die RHEINPFALZ will sie im Vorfeld der Wahl bestmöglich über die Kandidaten und ihre Vorstellungen vom Amt des Verbandsbürgermeisters informieren. Neben der Berichterstattung in der gedruckten Zeitung und im Internet, lädt die Redaktion alle Interessierten zu einem Wahlforum ein. Es findet kommende Woche am Mittwoch, 6. November, im Haus des Gastes statt. Beide Kandidaten haben ihre Teilnahme zugesagt. Die RHEINPFALZ kooperiert bei der Veranstaltung mit der Dahner Kolpingsfamilie, die in der Vergangenheit ähnliche Diskussionsrunden vor Kommunalwahlen in Dahn organisiert hatte. Moderiert wird die Veranstaltung von Andreas Ganter (RHEINPFALZ) und Harald Reisel (Kolping).

Herausforderer Holger Zwick Foto: privat/oho

An dem Abend soll es unter anderem um folgende Themengebiete gehen: ärztliche Versorgung, Wengelsbach, Feuerwehr, Tourismus und Grundschulen. Die Moderatoren achten nicht nur darauf, dass beide Kandidaten ungefähr gleiche Sprechzeiten haben, sondern werden auch deren Schlagfertigkeit und ihr Wissen rund um die Verbandsgemeinde testen.

Auf einen Blick

Das RHEINPFALZ-Wahlforum findet am Mittwoch, 6. November, im Haus des Gastes (Weißenburger Str. 17d, 66994 Dahn) statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Der Saal ist bestuhlt. Es herrscht freie Platzwahl. Der Eintritt zum Wahlforum ist kostenlos. Um die Verpflegung kümmert sich die Kolpingsfamilie. Gegen 21 Uhr soll der offizielle Teil der Veranstaltung zu Ende sein.