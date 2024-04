Mit 27-Ja-Stimmen und einer Enthaltung wurde Holger Zwick von seiner gleichnamigen Wählergruppe in einer öffentlichen Aufstellungsversammlung erneut zum Bürgermeisterkandidaten für die Stadt Dahn gewählt.

Nachdem der aktuelle Stadtbürgermeister im November des vergangenen Jahres seine erneute Kandidatur angekündigt hat, wurde es nun bei der Aufstellungsversammlung offiziell. An dieser Veranstaltung nahmen 31 Personen teil. 28 Personen erklärten am Anfang der Versammlung, dass sie mitstimmen möchten; drei Personen waren nur Zuhörer.

Holger Zwick wurde am 14. August 2019 Stadtbürgermeister von Dahn. Bei der Direktwahl am 26. Mai 2019 hatte er sich mit einem Stimmenanteil von 52,85 Prozent gegen vier andere Bewerber durchgesetzt. Zuvor war er fünf Jahre lang Stadtbeigeordneter bei Bürgermeister Alexander Fuhr.

Spitzenkandidat der Wählergruppe Zwick

„Aufgrund vieler Krisen konnte nicht alles, was ich mir vorgenommen habe, auch umgesetzt werden; daher möchte ich erneut antreten“, sagte Zwick. Er hofft auf eine Zusage vom Land an die Stadt Dahn beim Förderprogramm „Lebendige Zentren – Aktive Stadt“. Dafür hat sich die Stadt beworben. Mit diesen Zuschüssen könnte die Innenstadt attraktiver gestaltet werden, beispielsweise durch Sanierung des alten Mühlrades oder die Schaffung eines Begegnungzentrums in der ehemaligen jüdischen Synagoge. Auch energetische Maßnahmen an städtischen Gebäuden stehen dabei im Fokus.

Holger Zwick geht bei den bevorstehenden Kommunalwahlen auch als Spitzenkandidat seiner Wählergruppe ins Rennen. Diese hatte sich vor fünf Jahren bei den damaligen Wahlen neu formiert. Erneut ist es Zwick gelungen, 22 Kandidaten für die Wahl zum Stadtrat zu gewinnen. Unter den Kandidaten befinden sich einige Frauen, ebenso junge Menschen und Personen, die über einige Jahre an Ratserfahrung verfügen. Aber auch Dahner Bürger, die bisher noch nicht in der Kommunalpolitik engagiert waren, stellen sich zur Wahl.