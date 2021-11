Am Sonntag, 28. November, wählt Hilst einen neuen Ortsbürgermeister. Drei Kandidaten stellen sich der Wahl: Philipp Andreas, Alfred Konrad und Martin Kuntz.

Laut Vanessa Noll von der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land sind am Sonntag, 28. November, 277 Hilster bei der Ortsbürgermeisterwahl wahlberechtigt. Von ihnen hatten bis Mitte der Woche 75 bereits per Briefwahl abgestimmt. Gebildet wurde ein Wahlbezirk, der Wahlraum befindet sich im Dorfgemeinschaftshaus in der Oberen Straße 12 in Hilst.

Das Wahlbüro der Verbandsgemeinde ist in der kommenden Woche von Montag bis Mittwoch von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, am Donnerstag von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie am Freitag von 8.30 bis 13 Uhr geöffnet. Dort erhält man die Briefwahlunterlagen, die auch per QR-Code beantragt werden können.

Die Urnenwahl findet dann am Sonntag, 28. November, von 8 Uhr bis 18 Uhr statt. Sollte am Wahltag keiner der drei Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten, kommt es am dritten Adventssonntag, 12. Dezember, zur Stichwahl zwischen den zwei verbliebenen Bewerbern mit den meisten Stimmen des ersten Wahlgangs.