Der Wahlausschuss der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land hat am Dienstagabend die eingegangenen Bewerbungen für das Bürgermeisteramt in der Verbandsgemeinde geprüft und die Bewerbungen der drei Kandidaten als vorschriftsgemäß akzeptiert. Entsprechend der Ergebnisse der Verbandsgemeinderatswahl 2019 wird CDU-Bewerber Klaus Weber auf dem Stimmzettel für die Wahl am 27. März an erster Stelle stehen. Ihm folgt Harald Hatzfeld von der SPD. An dritter Stelle wird Felix Kupper aufgeführt, der als unabhängiger Einzelkandidat antritt.