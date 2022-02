Bis spätestens Ende nächster Woche werden alle rund 10.000 Wahlberechtigten in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land die Wahlbenachrichtigung für die Wahl des Bürgermeisters am 27. März erhalten haben.

Bereits jetzt besteht die Möglichkeit, bei der Verbandsgemeinde einen sogenannten Wahlschein für die Briefwahl zu beantragen. Am einfachsten lässt sich die Briefwahl beantragen, wenn man die Wahlbenachrichtigung bereits erhalten hat. Dann füllt man einfach den Antrag auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung aus. Es genügt aber auch, die Briefwahl mit einem formlosen Schreiben an die Verbandsgemeinde, Bahnhofstraße 19, 66953 Pirmasens , zu beantragen. Eine Beantragung via Internet ist über den auf dem Wahlschein aufgedruckten QR-Code möglich, ein Antrag kann auch an die Nummer 06331 872100 gefaxt oder per E-Mail an wahlen@pirmasens-land.de geschickt werden.

Drei Kandidaten zur Wahl

Die Wahl war erforderlich geworden, weil Amtsinhaberin Silvia Seebach (CDU) mit ihrem 65. Geburtstag in den Ruhestand tritt und ihre Amtszeit – sie war bis 2024 gewählt worden – nach 14 Jahren vorzeitig endet. Drei Kandidaten treten zur Wahl an: An erster Stelle des Stimmzettels wird der Bottenbacher Klaus Weber von der CDU stehen, ihm folgt an zweiter Stelle der Trulber Harald Hatzfeld von der SPD. An dritter Stelle steht Einzelbewerber Felix Kupper aus Vinningen. Alle drei Kandidaten sind Bürgermeister in ihren Ortsgemeinden.

Eine mögliche Stichwahl findet am 10. April statt.