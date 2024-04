Jochen Werle bewirbt sich für die SPD in Hermersberg erneut um das Amt des Bürgermeisters.

Zum zweiten Mal kandidiert der 51-Jährige, der seit seiner Kindheit in Hermersberg zu Hause ist, für das Amt. Seit 30 Jahren gehört Werle dem Hermersberger Gemeinderat an. 2019 hatte Werle, der unter anderem Vorsitzender des TB Hermersberg und des Westpfalz-Turngaus ist, den Einzug ins Hermersberger Rathaus nur knapp verpasst.

Was ihn motiviert habe, sich wieder um das Amt des Hermersberger Bürgermeisters zu bewerben, sei die enorm große Zustimmung gewesen, die er in seinem Heimatort im September 2022 bei der Verbandsbürgermeisterwahl erfahren habe. „Das hat mich enorm gefreut. Ich sehe in diesem Ergebnis aber auch eine Verpflichtung, mich für die Menschen in Hermersberg einzusetzen. Deshalb kandidiere ich“, sagte Werle. Er wolle die Bürger stärker einbeziehen und die Arbeit für die Gemeinde transparenter machen, sagte Werle, wie er sich die Amtsführung vorstellt. Er wolle offen sein für die Ideen aller. „Ich hätte sicher meinen eigenen Stil“, sagt der Vorsitzende des SPD-Ortsvereines Hermersberg, der Büroleiter des SPD-Landtagsabgeordneten Alexander Fuhr ist.

Jugendliche sollen ihr Dorf mitgestalten

Verschiedene Arbeitsschwerpunkte seien vorgegeben. Der Kindergarten, dessen Erweiterung läuft, oder das Neubaugebiet, das im Entstehen ist. Ihm liege aber die Innenentwicklung des Ortes sehr am Herzen, sieht Werle in den nächsten Jahren einen Arbeitsschwerpunkt darin, den Ortskern lebendig zu halten, im bestehenden Ortskern für die Menschen zukunftsorientiertes Wohnen zu ermöglichen und das bestehende Infrastrukturangebot zu erhalten. Angebote für ältere Mitbürger wolle er stärken und allen Jugendlichen zum Beispiel über ein Jugendforum die Chance bieten, die Zukunft ihres Ortes mitzugestalten.