Abstand war das Motto des Abends. Rund 100 politisch Interessierte trafen sich am Freitag in coronabedingter Distanz in der Wilgartswiesener Falkenburghalle. Die fünf Bewerber um das Bürgermeisteramt in der Verbandsgemeinde Hauenstein stellten sich dort den Fragen ihrer potenziellen Wähler. Die hielten sich allerdings weitgehend zurück.

Der Abend sollte den Bürgern Gelegenheit geben, die Kandidaten näher kennenzulernen – und damit dazu beitragen, dass viele am 13. September wählen gehen. So begründet