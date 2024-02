Nach der SPD hat auch die Wählergruppe Haack eine Liste für die Gemeinderatswahl in Martinshöhe aufgestellt und einen Kandidaten für das Bürgermeisteramt nominiert.

Palm wurde während der Versammlung am Donnerstag in geheimer Abstimmung einstimmig gewählt. Das gab die Gruppe am Rande der Ratssitzung am Freitagabend der RHEINPFALZ bekannt. Der 60-Jährige befindet sich in der Ruhephase seiner Altersteilzeit und gehört dem Martinshöher Rat seit zehn Jahren an. Seit sechs Jahren ist er erster Ortsbeigeordneter und damit Stellvertreter von Bürgermeister Hartwig Schneider, dessen Nachfolge Palm antreten möchte. Er trifft mit Thomas Weiß auf einen Gegenkandidaten der SPD. Damit gehört Martinshöhe zumindest derzeit zu den wenigen Dörfern der Region, in denen es bereits zwei Bürgermeisterkandidaten gibt.

Würde Palm Bürgermeister, ist ihm die Unterstützung seines Vorgängers Schneider sicher. Der 70-jährige Schneider hatte schon vor Monaten angedeutet, dass es Zeit werde, Platz für einen jüngeren Kandidaten zu schaffen. Wegen seines Versprechens kandidiert er aber erneut auf der Kandidatenliste für die Gemeinderatswahl. Während der ehemalige Landwirt bei den Kommunalwahlen 2019 als amtierender Bürgermeister noch auf dem zweiten Listenplatz zu finden war, rückte er für die bevorstehende Wahl auf Platz 15 zurück. Es ist aber nicht auszuschließen, dass Schneider das Feld von hinten aufrollt, weil die Wähler gezielt Kandidaten ankreuzen und nach vorne wählen können.

Vier Frauen auf der Liste

Die Kandidatenliste der Wählergruppe führt Namensgeber Michael Haack an. Ihm folgt der als Bürgermeisterkandidat nominierte Palm. Mit Kerstin Theis steht die erste Frau aus der Liste an dritter Stelle. Theis ist Mitglied im aktuellen Rat. An vierter Stelle folgt das Ratsmitglied Stephan Manuel. Nadja Rudig soll von Platz 5 als Neuling in den Rat einziehen.

Vier Frauen befinden sich auf der 17-köpfigen Liste. Darunter die Tochter von Bürgermeister Schneider, Rebekka Schley, und als vierte Frau Josepha Palm auf Listenplatz 16. Die Wählergruppe Haack stellt elf von 16 Ratsmitgliedern plus den Bürgermeister. Die SPD hat fünf Sitze.

Ein prominenter Name fehlt

Ein prominenter Name fehlt allerdings. Werner Lahaye, zweiter Beigeordneter, wird nicht mehr antreten. Seine Amtsgeschäfte führt er jedoch bis zum Ende der Wahlperiode weiter. Ebenfalls nicht mehr dabei: Johanna Sehy.

Michael Haack sieht die nach ihm benannte Wählergruppe als gut aufgestellt. Sie bilde einen Querschnitt aus der Bevölkerung, sowohl was das Alter, als auch was die in Martinshöhe vertretenen Berufsbilder betrifft.

Die Kandidaten

1. Michael Haack, 2. Peter Palm, 3. Kerstin Theis, 4. Stephan Manuel, 5. Nadja Rudig, 6. Ralf Mehrbreier, 7. Rebekka Schley, 8. Matthias Klug, 9. Kevin Sutter, 10. Stephan Kaiser, 11. Jan Wagner, 12. Thorsten Pirro, 13. Edgar Schneider, 14. Eric Zwing, 15. Hartwig Schneider, 16. Josepha Palm, 17. Markus Wenz