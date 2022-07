Tobias Woll ist zum Monatsbeginn als Bürgermeister von Hettenhausen zurückgetreten. Es gab etwas, was ihn in der Südwestpfalz einzigartig gemacht hat.

Er habe sein Amt „aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen“ niedergelegt, informiert Woll in einer kurzen Notiz im Amtsblatt der Verbandsgemeinde. Darin bedankt er sich bei den Hettenhausern „für das mir entgegengebrachte große Vertrauen“ und bei den Gemeinderatsmitgliedern und der Verbandsgemeindeverwaltung „für die stets sehr gute, sachliche und konstruktive Zusammenarbeit“. Am Dienstagabend tagt der Gemeinderat, um einen Termin für die Wahl eines Nachfolgers festzulegen. Findet sich im Vorfeld kein Kandidat, wird der Gemeinderat den Bürgermeister wählen. In den vergangenen vier Wahlperioden war das immer der Fall gewesen.

Tobias Woll war seit Juli 2014 im Amt, als der Gemeinderat den damals 39-Jährigen einstimmig zum Nachfolger von Gerhard Gießen gewählt hatte. Gießen hatte Norbert Vollmar abgelöst, der 2002 ebenfalls aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war. 2019 wurde Woll einstimmig wiedergewählt. Bei der Wahl zum Gemeinderat hatte er die meisten Stimmen aller Hettenhauser bekommen.

Zwar spielt die Parteizugehörigkeit in Hettenhausen keine Rolle, aber Tobias Woll war eine Besonderheit in der Südwestpfalz: Er war der einzige Ortsbürgermeister, der den Grünen angehörte.