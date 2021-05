Eine Firma aus Sachsen möchte zwischen Niederhausen und Kleinbundenbach einen Solarpark bauen. Für die Besitzer der Felder wäre das eine gute Sache, aber die übrigen Dorfbewohner sind wenig begeistert von der Idee. Bei einem Info-Abend blieben auch einige Fragen offen. Bürgermeister Weizel hat eine deutliche Meinung. Er möchte die Winterbacher aber in die Entscheidung einbeziehen und hat schon eine Idee.

Bedenken haben die Einwohner von Winterbach und Niederhausen gegen einen Solarpark. Bei einer Informationsveranstaltung des Projektentwicklers UKA Meißen im Oktober befürchteten die meisten einen massiven Eingriff in das Landschaftsbild. Auf rund 13 Hektar soll oberhalb von Niederhausen, am Schleichweg nach Kleinbundenbach am sogenannten Mühlberg, eine Fläche für Solarpanele entstehen. Die Solaranlagen sollen Strom erzeugen, der dann in Zweibrücken an der Mülldeponie [nicht Müllverbrennungsanlage, wie im ursprünglichen Artikel stand] ins Netz eingespeist werden könne.

Der Bürgermeister sorgt sich auch ums Landschaftsbild

Die Grundstücke am Mühlberg sind in Privatbesitz, wie Winterbachs Bürgermeister Andreas Weizel erklärt. Die Grundstückseigentümer hätten die Idee, dort einen Solarpark zu errichten, auch selbst vorangetrieben. Als „nicht sonderlich positiv“ bewertet Weizel die Rückmeldungen, die bei der der Versammlung von den Bürgern kamen. „Es ist ein Einschnitt in eine sehr große Fläche“, so Weizel. Auch er sagt, dass sich der Charakter der Landschaft stark verändern würde, sollte der Park gebaut werden.

Zehn Jahre will der Projektentwickler die Anlage selbst betreiben. Dann wird der Park an Investoren veräußert, beschreibt Weizel, wie UKA sich das Betreiben der Anlage vorstellt. „Meist nutzen Banken diese Solaranlagen für Anleger.“ [Nachtrag: Am 15. Februar teilte UKA im Zusammenhang mit einem Folgeartikel mit, dass es nicht vorhabe, die Anlage nach zehn Jahren zu verkaufen.] Mit einer Bürgschaft wird der Projektentwickler aber den Rückbau der Solarpanele, die mit einer Metallkonstruktion im Boden verankert werden, nach 40 Jahren absichern.

Einige Fragen der Winterbacher und Niederhauser konnten in der Sitzung von den UKA-Mitarbeitern noch nicht beantwortet werden. So konnte nicht geklärt werden, ob auch für die Ortsgemeinde selbst ein finanzieller Vorteil entstehen würde. Auch die Frage, ob die Einwohner ihren Strom dann günstiger von dem Betreiber bekommen, muss noch beantwortet werden. UKA will die offenen Fragen in einem Brief an Bürgermeister Weizel beantworten. Danach müsse der Projektentwickler einen Antrag an die Ortsgemeinde stellen, den Flächennutzungsplan – der ist wiederum Sache der Verbandsgemeinde – entsprechend vorzubereiten.

Weizel hat auch Verständnis für die Grundbesitzer

„Diese Entscheidung kann der Rat aber nicht alleine fällen“, betont Weizel, der einen Bürgerentscheid in dieser Frage für notwendig erachtet. „Da geht es um einen gravierenden Eingriff in die Landschaft für Jahre.“ Bei der Versammlung hatten sich einige Niederhauser dafür ausgesprochen, dass nur die Bewohner dieses Ortsteils bei einem Bürgerentscheid abstimmen dürfen, da nur wenige Winterbacher an der Informationsveranstaltung teilgenommen hatten. „Das ist rechtlich natürlich nicht machbar“, stellt der Bürgermeister klar, „da müssen alle Einwohner gefragt werden“. Die Fläche grenzt direkt an die Gemarkung Kleinbundenbach, aber auch die Kleinbundenbacher würden nicht gefragt. Sie sehen die Fläche von ihrem Ort aus aber auch nicht.

Für die Besitzer der Grundstücksflächen sei es natürlich ein Gewinn, wenn ein Solarpark dort entstehen würde. „Die Stücke sind fast alle schon verpachtet, und nun hätten die Besitzer die Möglichkeit, die Flächen auf 40 Jahre zu verpachten“, zeigt Bürgermeister Weizel auch für dieses Seite Verständnis.

In Saalstadt gibt es ähnliche Pläne – und ähnliche Bedenken

In knapp drei Jahren schon könnte in Saalstadt eine große Photovoltaikanlage stehen, falls alles nach Plan verläuft und falls der Gemeinderat dieser Nutzung der Fläche zustimmt. Die Mitglieder hatten in ihrer Sitzung Ende Oktober jedoch Bedenken.

Südlich der Biogasanlage in Richtung Herschberg hat die Firma Pionext eine Fläche von sechs Hektar anvisiert und eine Anfrage an die Grundstückseigentümer ins landwirtschaftliche Wochenblatt gesetzt. Einige hätten an der Verpachtung an die Firma Interesse signalisiert, berichtete Meike Zolitschka, Projektleiterin von Pionext. Für das Projekt soll der Gemeinderat den Flächennutzungsplan ändern lassen, denn auf den Ackerflächen ist das Errichten von Photovoltaikanlagen nicht erlaubt. Deshalb sollen sie in Grünland umgewandelt werden.

„Für die Gemeinde gibt es Pachtentgelte und Gewerbesteuereinnahmen“

Danach soll der Bebauungsplan erstellt werden. Wenn es nach den Plänen von Zolitschka geht, kann bereits in einem Jahr gebaut werden. „Für die Gemeinde gibt es Pachtentgelte und Gewerbesteuereinnahmen“, versuchte sie, das Projekt den Ratsmitgliedern schmackhaft zu machen. Ferner profitiere Saalstadt von der Klimaschutzmaßnahme sowie der Artenvielfalt auf den Blühwiesen, die rund um die Photovoltaikplatten angelegt werden. Als Sichtschutz könne man Hecken anpflanzen, die ebenfalls ökologisch wertvoll sind.

Anvisiert hat Pionext Anfang 2023 für die Inbetriebnahme der Anlage. Die Photovoltaiktische, die mit einer Metallverstrebung im Erdreich verankert werden, sollen mindestens 20 Jahre genutzt werden. Erfahrungsgemäß könne man sie aber eher 25 bis 30 Jahre einsetzen.

So einfach ließen sich die Ratsmitglieder nicht für die Anlage gewinnen. Es bestehen Bedenken, dass wertvolle Ackerflächen in Grünland umgewandelt werden, um eine rentable Größe zu erreichen. Als wertvoll könne man den Standort nicht bezeichnen, meinte Zolitschka: „Das ist landwirtschaftlich gesehen benachteiligtes Gebiet.“ Das könnten Pächter anders sehen, wurde im Rat befürchtet. Für die müsse es einen Ausgleich geben. „Den Pächtern bieten wir immer die Pflege der Grünfläche an“, antwortete die Projektleiterin.