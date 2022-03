Im Riedelberger Baugebiet „Im Hasengarten“ soll ein Wasserlauf entstehen, der hinunter ins Riedelberger Tal soll begradigt werden und für Spaziergänger zugänglich sein. So der Plan von Bürgermeister Christian Schwarz. Seitens dreier Lokalpolitiker gab es jedoch Kontra.

„Ich muss zugeben, dass ich von der Gegenwehr überrascht war. Es gibt tatsächlich Leute im Rat, die dagegen sind, etwas Schönes zu machen“, wettert Schwarz nach der Sitzung. Konkret meint Schwarz den ersten Ortsbeigeordneten Markus Feix sowie die beiden Ratsmitglieder Edgar Huber und Gereon Lethen. Laut Schwarz lieferten die drei keine Argumente, die gegen den Wasserlauf sprechen, vielmehr hatte der Bürgermeister das Gefühl, dass sie „aus Prinzip“ dagegenstimmten.

Dennoch: Mehrheitlich stimmte der Rat dafür, den Wasserlauf zu verschönern. Wie genau, das soll jetzt erarbeitet werden. Schwarz kann sich unter anderem am Rinnsal hinunter ins Tal einzelne Staustufen vorstellen, an denen Kinder und Vierbeiner auch mal am Wasser spielen können. Für die Umsetzung des Projektes sollen im kommenden halben Jahr Fördergelder beantragt werden.