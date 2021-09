Der Großsteinhauser Bürgermeister Volker Schmitt findet die Idee von Verbandsbürgermeister Björn Bernhard gut, dass die Verbandsgemeinde die Trägerschaft des Kindergartens übernehmen könnte. Schmitt nennt diesen Schritt eine „enorme Entlastung“.

„Wir haben kein Interesse, irgendwem den Kindergarten abzunehmen“, beschwichtigte Bernhard am Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung direkt zu Beginn seiner Erläuterungen. Sowohl das Personal als auch das Großsteinhauser Bauwagenkonzept sollen erhalten bleiben. Die Verbandsgemeinde würde aber Springer einstellen und mit denen das feste Stammpersonal in den Einrichtungen vor Ort unterstützen. Zudem würden die Ortsbürgermeister entlastet. Derzeit müssten sie sich zu einer pädagogischen Fachkraft weiterbilden und den Kindergarten leiten – eine Herkulesaufgabe. Ist die Verbandsgemeinde Träger, fällt diese Last von den Bürgermeistern ab.

Ob die Verbandsgemeinde in einem zweiten Schritt auch die Gebäude übernimmt, ist laut Bernhard noch offen. Schmitt: „Bezüglich der Gebäudeübernahme muss noch lange geredet werden. Das tut jetzt aber nichts zur Sache.“