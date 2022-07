Nach 23 Amtsjahren erklärt der Krähenberger Ortsbürgermeister Thomas Martin seinen Rücktritt.

In einer Postwurfsendung in den Briefkästen im Ort gab Krähenbergs Ortsbürgermeister Thomas Martin am Donnerstag, 28. Juli, bekannt, dass er sein Ehrenamt zum 31. Juli 2022 niederlegt. Seinen Schritt, den er am Vorabend im Ortsgemeinderat ankündigte, begründet er mit seinem fortgeschrittenen Alter und gesundheitlichen Gründen. Seit 23 Jahren war Martin Ortsbürgermeister, zuvor bereits zehn Jahre Mitglied des Ortsgemeinderates. 1989 bis 1994 agierte er als Erster Ortsbeigeordneter. In Thomas Martins Amtszeit wurde das Dorfgemeinschaftshaus energetisch saniert und mit einem barrierefreien Zugang versehen. Der große Saal sei als „Wohnzimmer“ der Dorfbevölkerung etabliert und fast fertiggestellt worden. Für Kinder und Jugend entsteht im Obergeschoss ein kleines Zentrum. Somit habe man mit dem Festplatz, dem Feuerwehrgerätehaus und den Räumen im Untergeschoss einen neuen Mittelpunkt für Krähenberg geschaffen.

„Weichen sind gestellt“

Martin erläutert, dass gemeinsam mit dem Zweckverband Wasserversorgung Sickingerhöhe–Wallhalbtal, dem Landesbetrieb Mobilität (LBM), den Pfalzwerken, der Telekom und künftig auch der UGG (Unsere Grüne Glasfaser), die den Glasfaserausbau besorgt, „die Weichen zur Verbesserung der Infrastruktur im gesamten Ort, vor allem in der Hauptstraße, Eckstraße und Borngasse gestellt“ seien. Der nächste Bürgermeister werde mit dem Rat die daraus entstehenden Projekte umsetzen müssen.

Der scheidende Dorfchef erinnert auch daran, dass Krähenberg baulich wachsen soll. Im ersten Abschnitt entstehen zehn Bauplätze in der Verlängerung der Eckstraße. Seit 20 Jahren bestehe der Windpark Krähenberg, was der Ortsgemeinde „zusätzlichen Handlungsspielraum“ ermöglicht habe. „Sie sehen, das dörfliche Feld ist bestens bestellt“, verabschiedet sich Thomas Martin aus dem Bürgermeister-Ehrenamt.