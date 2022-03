Obersimtens Ortsbürgermeister Thorsten Höh (CDU) weist die von Gerhard Hoch (SPD) geäußerte Kritik an den Zuständen im Kindergarten als unbegründet zurück. Weder gehe es mit dem Kindergarten bergab, noch sei der Elternausschuss nicht informiert worden, sagte Höh. Hoch leiste der Kita mit solchen Aussagen „einen Bärendienst“, denn bislang habe die Kita „einen guten Ruf“, sagte der Bürgermeister.

An der Ratssitzung in der vergangenen Woche konnte Höh nach einem positiven Corona-Test nicht teilnehmen. Hoch hatte behauptet, dass Höh auf einen Brief des Elternausschusses nicht reagiert habe. Zudem habe Höh mit seinem Auftreten Eltern verprellt, die deshalb ihre Kinder in andere Kitas schickten. Weil auch die Personalsituation im Kindergarten angespannt sei, sagte Hoch, „dass es mit der Kita seit zweieinhalb Jahren steil bergab geht“.

Im Gespräch mit der RHEINPFALZ widersprach Höh den Behauptungen Hochs. Der Elternausschuss habe sich am 24. Januar in einem Brief an ihn gewandt. Er habe bereits zwei Tage später mit dem Elternausschuss und der Kindergartenleitung gesprochen. „Es kann also keine Rede davon sein, dass es keine Antwort auf den Brief gab“, sagte Höh. „Es war alles geklärt, es gab keine offenen Fragen.“

Künftig Platz für mehr Kinder

Die Eltern würden jederzeit durch die vom Kindergarten verschickten Elterninfos über die aktuelle Situation informiert, sowohl was den Wechsel von Mitarbeitern als auch Krankheitsfälle unter den Erzieherinnen und den damit verbundenen Notbetrieb betraf.

„Wir wollen eine neue Betriebserlaubnis für den Kindergarten beantragen und mehr Plätze anbieten“, erläuterte Höh. Dies führe, weil sich der Personalschlüssel im Zuge des neuen Kindertagesstättengesetzes geändert habe, dazu, dass mehr Personal benötigt wird. „Wir hatten vor der Gesetzesreform 0,75 Stellen über dem Plan, im Moment sind es weniger. Da spielen Faktoren wie der Renteneintritt oder ein Umzug eine Rolle. Und es gibt eine natürliche Fluktuation“, sagte Höh. Eine Anerkennungspraktikantin habe sich umorientiert, es sei schwierig, Personal zu gewinnen, wenn man nur Zeitverträge bieten könne. Im November habe es eine erste Vakanz gegeben, Anfang des Jahres habe eine Erzieherin gekündigt, weil sie eine Stelle im Kindergarten ihres Wohnortes erhalten habe. Mittlerweile sei aber eine neue Vollzeitkraft gefunden, sagte Höh.

„Habe niemanden weggeschickt“

„Wir sind eine kleine Kita mit unter 40 Kindern, davon kommen zwölf aus Obersimten“, bemerkte Höh. Die Aufnahme eines Geschwisterkindes aus Pirmasens sei abgelehnt worden, weil die Stadt nicht bereit sie, sich an den Kosten zu beteiligen, wie das etwa Gemeinden machen, deren Kinder in Obersimten betreut werden. „Ich habe noch niemanden aus Obersimten weggeschickt, der hierher wollte“, sagte Höh. „Ich kann aber nicht für andere Schulden machen, ich muss verantwortungsvoll mit dem Geld umgehen“, ergänzte er.

Ein bisschen verwundert ist der Bürgermeister schon darüber, dass Hoch die Behauptungen dann aufstellte, als er ihm nicht direkt habe widersprechen können. „Ratsmitglieder können sich jederzeit auf den aktuellen Stand bringen lassen“, betonte Höh.