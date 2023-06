Viel Lärm um (fast) nichts. So erhebliche Mängel hatte das Bauamt des Kreises beim Geiselberger Bürgerhaus festgestellt, dass dieses weitgehend schließen musste. Nun stellt sich heraus: Bei der Begutachtung hatte das Amt die falschen Pläne in der Hand.

Da hat die sonst so sprichwörtliche deutsche Gründlichkeit wohl ordentlich zu wünschen übrig gelassen. Das Bürgerhaus in Geiselberg gehört zu den Bauten, die beim Bauamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz in den Fokus geraten waren, weil sie baulich nicht den vorliegenden Plänen entsprachen und mutmaßlich erhebliche Mängel beim Brandschutz aufweisen. Das Bürgerhaus wurde weitgehend geschlossen, wird nicht vermietet. Nun stellt sich heraus, die Mängel existieren in dieser Vielzahl und Brisanz gar nicht. Das Haus wurde anhand falscher Pläne begutachtet.

Geiselbergs Bürgermeisterin Marika Vatter informierte darüber, dass Vertreter der Verbands- und Ortsgemeinde am 4. Mai zu einer Besprechung beim Bauamt des Landkreises eingeladen worden waren. Das wurde inzwischen – auch eine Folge der Unruhe, die durch diese kreisweiten Hallenbegutachtungen erzeugt wurde – personell neu aufgestellt.

Architekt legt andere Pläne vor

Beim Bauamt hatte sich ein Architekt des Büros Marx & Stegner, das den Hallenumbau in Geiselberg planerisch verantwortete, gemeldet und die Pläne vorgelegt, nach denen gebaut und die Halle abgenommen worden war. Die Pläne stammten aus dem Jahre 2002 und so, wie diese sind, seien auch weitgehend die Gegebenheiten vor Ort, sagte Geiselbergs Bürgermeisterin Marika Vatter. Heißt: Wie geplant wurde, wurde im Grunde gebaut. Die erheblichen Baumängel, die in den vergangenen Ratssitzungen immer wieder thematisiert worden waren, gibt es in dieser Form kaum bis gar nicht. Den Grund erläuterte Vatter: Bei der Begehung, bei der die Mängel erfasst worden waren, wurden Pläne von 1996 verwendet. Die Grundlage für die Erstellung des Mängelberichtes – immerhin 21 Seiten – war also falsch.

Eine Folge: Vergabe an anderes Büro

Das hatte weitere Folgen. Weil manches Ratsmitglied dem Planungsbüro, das gebaut hatte, kein Vertrauen mehr entgegenbrachte – es war sogar geprüft wurde, ob Regressansprüche geltend gemacht werden können –, hatte der Rat im März den Auftrag für die brandschutztechnische Sanierung an ein anderes Ingenieurbüro vergeben. Obwohl der Beigeordnete Ulli Stahl, der damals gegen die Vergabe gestimmt hatte, bereits darauf verwiesen hatte, dass bei einer weiteren Begehung mit einem Brandschutzfachbüro schon aufgezeigt worden war, dass die Mängel nicht so gravierend seien, wie im ursprünglichen Prüfbericht festgestellt. Genau das bestätigte sich nun bei dem Termin mit der Kreisverwaltung. Die Mängel sind angesichts der nun verwendeten richtigen Pläne wohl noch geringer, als beispielsweise Stahl im März angenommen hatte.

Der Gemeinde viel Geld erspart

Mit einer Tektur der Pläne aus dem Jahre 2002, die um einen Rettungs-und Fluchtwegeplan ergänzt werden müsste, wären die Probleme aus der Welt geschafft. Die Gemeinde würde viel Geld sparen. Der Rat beauftragte die Bürgermeisterin deshalb angesichts dieser Erkenntnisse, mit dem Büro Marx & Stegner zu klären, ob es diese Tektur übernehmen könne und wolle. Der Ratsbeschluss aus dem März – der Auftrag ist noch nicht freigegeben, müsste dann aufgehoben werden.

2500 Euro investiert die Gemeinde – 50 Prozent dieser Kosten werden über einen Zuschuss gedeckt –, um das Bürgerhaus einer genaueren energetischen Analyse zu unterziehen. Eine erste Inaugenscheinnahme durch einen Energieberater ergab, dass es sinnlos sei, die Fenster zu tauschen. Die Zweifachverglasung sei absolut ausreichend. Über die Maße dämmen, ist auch nicht angezeigt. Sinnvoll wäre es, die Beleuchtung auf ein LED-System umzustellen. Eine regelmäßige Wartung elektrischer Geräte, zum Beispiel der Lüftung, ist ohnehin gesetzlich erforderlich.