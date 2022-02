Pünktlich zu den sich derzeit abzeichnenden Lockerungen bei den Corona-Einschränkungen ist auch der Wasserschaden im Haus des Bürgers in Höheinöd behoben. „Das heißt, das Haus kann dann auch wieder vermietet werden“, sagte Bürgermeister Lothar Weber (SPD). Vor gut einem Jahr wurde entdeckt, dass der Wasserverbrauch im Haus exorbitant gestiegen war.

Normalerweise werden im Jahr 70 bis 90 Kubikmeter Wasser im Haus des Bürgers verbraucht. Vor einem Jahr war der Verbrauch sprunghaft auf 300 Kubikmeter gestiegen. Der Verdacht auf einen Wasserschaden hat sich bestätigt: Unter der Theke, im Spülbereich, war ein Kupferrohr undicht, das über der Fußbodenheizung verläuft. Der gesamte Bereich musste geöffnet werden, alles wurde ausgebaut, damit der betroffene Bereich trocknen konnte. Es hatte sich gezeigt, dass sich das Wasser schon sehr weitläufig seinen Weg gesucht hatte. Im Zuge diese Sanierungsmaßnahmen sei die Gemeinde auch davon betroffen gewesen, dass es für einzelne Ersatzteile sehr lange, teils mehrere Monate dauernde Lieferzeiten gegeben habe. Zum Beispiel für einen neuen Schaltschrank. Der sei jetzt auch da, der Schaden behoben. Rund 9000 Euro betrug die Schadenshöhe. Es handelt sich hierbei um einen Versicherungsfall.

Das Bürgerhaus ist der Gemeinde lieb, aber auch teuer. Als Treffpunkt für das dörfliche Leben, von dem alle hoffen, dass es im Frühjahr wieder richtig starten kann, ist es unabdingbar und es dient der Ortsgemeinde als Sitz. Um zu verdeutlichen, was so ein Haus koste, hat Bürgermeister Lothar Weber die Kosten wie Darlehenszins und -Tilgung sowie für den Unterhalt zusammengestellt. Die Baukosten des 1993 eingeweihten Hauses betrugen 1,7 Millionen Euro, 699.000 Euro hatte die Gemeinde als Zuschuss erhalten. Ende 2020 standen noch 369.000 Euro Schulden aus diesem Bauvorhaben zu Buche, die in den kommenden Jahren zu tilgen sind. Bis Ende 2020 hat die Gemeinde für Haus insgesamt bereits 3,5 Millionen Euro ausgegeben. Denen stehen im Schnitt jährlich Einnahmen von rund 5000 Euro gegenüber. In 28 Jahren waren das etwa 140.000 Euro.