BUSENBERG. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat Busenberg die Gebühren für das Bürgerhaus Drachenfels erhöht und die Haus- und Benutzungsordnung angepasst.

Ortschef Christof Müller stellte zu Beginn fest, dass die Gebührenordnung seit 1998 unverändert bestehe und man nicht mehr um eine Erhöhung und Anpassung herumkäme. In der Benutzungsordnung werde jetzt beispielsweise unterschieden zwischen Privatnutzung oder Nutzung durch die Vereine. Bei der Nutzung durch Auswärtige waren die Gebühren bisher 70 Prozent höher, was nunmehr auf 100 Prozent erhöht wurde. Für Vereine, die das Haus wöchentlich nutzen, beispielsweise Singstunden oder Übungsstunden, wurde eine Nutzungspauschale festgelegt. Weiter differenziert wurde bei Kleinveranstaltungen, bei denen man eine Kurzzeitnutzung anbietet, als Beispiel seien 100 Euro für Beerdigungs-Kaffee genannt. Die Gebühren für die Reinigung der Räume wurden angehoben. Um nicht jedes Jahr die Gebühren neu festsetzen zu müssen, wurde ein Inflationsausgleich in Höhe von fünf Prozent eingefügt, der alle zwei Jahre anfällt. Bei Bedarf könne man dies ja wieder ändern. Müller: „Wir müssen die Gebühren an die Kostensteigerung anpassen“.

Peter Wegmann legt Wert auf die Feststellung, dass dies im Prinzip keine Erhöhung sei, sondern nach 26 Jahren nur eine notwendige Anpassung. Alle Fraktionen waren im Vorfeld in die Festlegung eingebunden und sind der Meinung, die Gebühren seien für alle fair. Markus Hemmer: „Wir waren uns einig, dass besonders die Vereine möglichst geschont werden.“

Hiebsatz wird reduziert

Revierleiter Franz Nikolaus und Andreas Eichenlaub vom gleichnamigen Forstbüro stellten dem Rat das neue Forsteinrichtungswerk vor. Nach Eichenlaubs Bestandsaufnahme besteht der Gemeindewald bei den Baumarten zu 49 Prozent aus Kiefern, welche somit den Löwenanteil einnimmt, gefolgt von der Buche mit 22 Prozent. Da das Nadelholz im Betrieb insgesamt 63 Prozent, das Laubholz jedoch nur 37 Prozent ausmache, sollte das Laubholz zu Lasten der Kiefer ausgebaut werden. Gemäß der Zertifizierungskriterien seien 51 Prozent standortheimische Baumarten gefordert. Aufgrund des Rückgangs der erwarteten Zuwachsrate und Flächenstilllegungen soll der bisherige Hiebsatz von 1367 Festmetern auf 922 Festmeter pro Jahr reduziert werden. Um die Qualität des Holzes zu erhöhen, regt Eichenlaub an, auf 19,6 Hektar Qualifizierung durchzuführen. An verschiedenen Förderprogrammen wie klimaangepasstes Waldmanagement und BAT-Konzept ist die Gemeinde bereits beteiligt.

Es sind zwei Altholzinseln am Löffelsberg und bei der Gertrauden-Kapelle ausgezeichnet. Es gibt FFH-Bereiche und ein Vogelschutzgebiet. Für diese Zwecke werden insgesamt 14,32 Hektar Holzboden stillgelegt. Positiv bescheinigt er dem Gemeindewald, dass mehrere Baumarten vorhanden sind, die sich in gutem Pflegezustand befinden. Der kompakte Betrieb sei bedarfsgerecht erschlossen, die Vorausverjüngung im Altholz funktioniere. Negativ seien die Hanglagen mit erhöhtem Betriebswirtschaftsaufwand und die Verkehrssicherung entlang der B427 und an der Bebauung (Eichelberg). Seine Empfehlung: Ernte der alten Fichten und Kiefern. Durch den Klimawandel sollten wir uns bei der Verjüngung in Richtung Lichtbaumarten bewegen, sagte Eichenlaub. Ortschef Müller bezeichnete den Plan trotz vieler Unwägbarkeiten als gute Grundlage für die Zukunft. Revierleiter Nikolaus stellte fest: „Durch immer neue Herausforderungen rennen wir den Schäden hinterher und das Ganze wird immer schwieriger.“