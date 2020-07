Der Ausbau des Althornbacher Bürgerhauses nimmt weiter Form an. Laut Bürgermeister Bernd Kipp haben im Altbau die Rohbauarbeiten bereits begonnen, zudem soll auf dem Parkplatz hinter dem Bürgerhaus am Hang eine Stützmauer errichtet werden.

Rund 38 000 Euro soll die neue Stützmauer am Parkplatz hinterm Bürgerhaus kosten. Der Gemeinderat stimmte am Dienstag einstimmig dafür, das Bauvorhaben in die weitere Planung zu schicken. Die Mauer ist laut Kipp eine von den letzten Arbeiten, ehe der Parkplatz fertig ist. Zudem geht es im Altbau des Bürgerhauses mit dem Ausbau weiter. Im Mai wurde mit den Rohbauarbeiten begonnen, Kosten rund 51 000 Euro. Kipp stellt sich vor, dass im Altbau neben freien Räumen ein Stuhl- und Getränkelager sowie eine Umkleide mit Dusche eingebaut werden.