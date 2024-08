Seit 2006 ist es Tradition in Großsteinhausen, dass sich die Ortsgemeinde mit einem Bürgerfest für den gelebten Zusammenhalt und das gute Miteinander im Dorf bedankt. Am Freitag war es wieder soweit.

Ortsbürgermeister Volker Schmitt bedankte sich stellvertretend für die Gemeinde bei den Bürgern für ihr Engagement. Gefeiert wurde in der gemeindeeigenen Grillhütte am Hochseiters in unmittelbarer Nähe des im Vorjahr eingeweihten Walderlebnispfads. „Ich habe immer gesagt, dass wir kein Dorffest für die Steinhauser machen können, weil die rund 125 eingeteilten Beteiligten selbst an dieser Veranstaltung alle Hände voll zu tun haben. Denn die vielen auswärtigen Gäste, die zum Dorffest kommen, sollen ja ordentlich bedient werden“, so Schmitt, der am Freitagabend in Alleinstellung am Schwenker Steaks und Würste brutzelte.

Das Bürgerfest sei daher als ein großes, an alle Helferinnen und Helfer gerichtetes Dankeschön sowie als Zeichen der Wertschätzung für den Gemeinschaftsgeist und die Leistungsbereitschaft im Ort zu verstehen. „Beim Bürgerfest geht alles locker vom Hocker, da ist Selbstbedienung – fertig!“