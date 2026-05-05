Das Bürgerbus-Projekt in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben startet im Juni. Die Busse sind mittlerweile da. Ein Elektro-Antrieb ist noch kein Thema.

Im Autohaus Hauck in Waldfischbach-Burgalben hat Patrick Sema, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben, kürzlich zwei weiße Opel Zafira begutachtet und die Schlüssel in Empfang genommen. Die beiden Achtsitzer sollen bald als Bürgerbusse durch die Verbandsgemeinde rollen, dabei kostenlos ihre Fahrgäste an die gewünschten Ziele bringen.

„Die Lieferzeiten für diese Fahrzeuge sind lang“, sagte Andreas Demberger aus dem Verkaufsteam. Deshalb dauerte es etwas, bis die beiden Wagen da waren. Bei der Firma Hauck wurden noch einige Anbauten angebracht – zum Beispiel Haltegriffe sowie ausfahrbare Trittbretter, die den Ein- und Ausstieg erleichtern. Wegen der hügeligen Topographie der Verbandsgemeinde sei aus Kostengründen die Wahl zweier Leasingfahrzeuge mit Dieselmotor die sinnvollste Variante gewesen, sagte Demberger. Jeder Bus habe 180 PS.

Mit vielen Assistenzsystemen ausgestattet

Aber die Entwicklung in Sachen E-Mobilität schreite voran, betonte er. Sollte sich das Bürgerbus-Konzept, das regelmäßig evaluiert wird, als Erfolgsmodell erweisen, könnte die kommende Bürgerbus-Generation elektrisch angetrieben sein. „Aktuell ist das noch keine Alternative, aber der Weg geht dahin“, sagte er. Die Fahrzeuge bieten acht Sitzplätze, „sind leicht zu fahren, mit vielen unterstützenden Assistenzsystemen ausgestattet“, schilderte Autohaus-Inhaber Mathias Hauck. Die Wahl sei bewusst auf diese Modelle gefallen, „weil die eine Höhe haben, die es ermöglicht, in eine Tiefgarage zu fahren, ohne dass es zu Lasten des Komforts für die Fahrgäste geht“.

Noch sind die Fahrzeuge weiß. Bis sie ihren Dienst aufnehmen, werden sie mit der Werbung der Sponsoren – Sparkasse Südwestpfalz und VR-Bank Südwestpfalz – versehen. 30 Ehrenamtliche wollen dabei helfen, die Bürgerbusse zu einem Erfolgsprojekt werden zu lassen. Zweimal pro Woche werden die Fahrzeuge künftig in der Verbandsgemeinde unterwegs sein: dienstags und donnerstags, jeweils von 8 bis 18 Uhr. Fahrten können am Vortag zwischen 14 und 16 Uhr gebucht werden – Fahrgäste werden von Haustür zum Zielort und anschließend zurück nach Hause gebracht.

Bürgermeister übernimmt Jungfernfahrt

„Die Telefonnummer ist leicht zu merken“, sagte Patrick Sema mit Blick auf die Rufnummer 06334 441122. Ein Bus wird am Rathaus in Thaleischweiler-Fröschen stationiert, einer am Verwaltungsgebäude in Wallhalben. Bis zum offiziellen Start bekommen die künftigen Fahrer noch Gelegenheit, die Busse kennenzulernen. Nachdem nun die Fahrzeuge da sind, sei das vielleicht ein Anreiz für den einen oder anderen Bürger, sich am Projekt zu beteiligen und zum Beispiel einmal im Monat einen Fahrdienst zu übernehmen. „Bei Interesse einfach bei mir melden“, sagte Sema, der sich vorgenommen hat, bei der Jungfernfahrt des Bürgerbusses selbst am Steuer zu sitzen.