So schnell wird kein Bürgerbus in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben fahren. Denn die Kommunalaufsicht hat rechtliche Bedenken angemeldet, weil die Ortsgemeinden noch nicht wie erforderlich eingebunden waren. Das soll nun nachgeholt werden.

Der Verbandsgemeinderat musste am Mittwoch den vor 14 Tagen getroffenen Beschluss aufheben, laut dem die Verbandsgemeinde einen Vertrag mit der Agentur Landmobil abschließen sollte, um die Einführung des Bürgerbusses vorzubereiten. Die Kommunalaufsicht hatte – nicht unerwartet – interveniert, da dieser Beschluss nicht geltendem Recht entspricht.

Rechtlich beanstandet wurde der beabsichtigte Vertragsabschluss mit Landmobil. Die Agentur hätte ein für die Verbandsgemeinde passendes Bürgerbus-Modell erstellen sollen. Kostenpunkt: 17.850 Euro, die in einem Nachtragshaushalt eingestellt werden sollten. 8500 Euro Fördermittel sollten beim Land beantragt werden.

Rat muss Beschluss wieder aufheben

Nach der vergangenen Sitzung – einige Ratsmitglieder hatten bereits darauf verwiesen, dass es rechtlich eng werden könnte – hatte sich am Montag die Kommunalaufsicht bei der Verbandsgemeinde gemeldet und einen rechtlichen Hinweis erteilt. Um zu verhindern, dass die Kommunalaufsicht selbst mittels einer Verfügung den Ratsbeschluss aufhebt, kam Verbandsbürgermeister Lothar Weber dieser Pflicht nach. Der Verbandsgemeinderat musste nun am Mittwoch entscheiden, ob er den Ratsbeschluss abschließend aufhebt oder ob auf dem Beschluss beharrt wird. Im zweiten Fall hätte der Verbandsbürgermeister den Beschluss neuerlich aufheben oder den Vorgang der Kommunalaufsicht zur Entscheidung vorlegen müssen, da die rechtlichen Grundlagen fehlen. Mit 23 Ja-Stimmen, bei drei Nein-Stimmen aufseiten des Bürgerblocks und zwei Enthaltungen stimmte der Rat für die Aufhebung des Beschlusses.

Ortsgemeinden müssen Aufgabe übertragen

Die Kommunalaufsicht weist darauf hin, dass der Bürgerbus keine originäre Aufgabe der Verbandsgemeinde ist. Das ist vielmehr eine hoheitliche Aufgabe der Selbstverwaltung der Ortsgemeinden. Diese können aber die Aufgabe an die Verbandsgemeinde übertragen. Das hat in der Verbandsgemeinde bis dato noch keine Ortsgemeinde getan. Damit die Verbandsgemeinde entsprechende Verträge abschließen kann, müssen aber die Ortsgemeinden in Ratsbeschlüssen die Aufgabe an die VG übertragen. Das wäre von Seiten der Verwaltung auch der Vorschlag zur weiteren Vorgehensweise: Das Thema in die Ortsgemeinderäte bringen, sagte Weber.

Schon vor einem Jahr darauf hingewiesen

Dass so vorzugehen ist, hatte die Kommunalaufsicht in einer ersten rechtlichen Beurteilung vergangenes Jahr deutlich gemacht. Ratsmitglied Erich Sommer (CDU) hatte deshalb in der Sitzung vor 14 Tagen angeregt, dass man als weiteren Punkt in den Beschluss aufnehmen sollte, die Zustimmung der acht Ortsgemeinden einzuholen. Tue man das nicht, werde die Kommunalaufsicht den Beschluss kassieren, hatte Sommer gewarnt.

Daraufhin hatte ihm Michael Lehmann (Bürgerblock) vorgeworfen, schon wieder zu beginnen, etwas Gutes zu zerreden. Der Bürgerblock hat den Bürgerbus-Antrag eingebracht. Nach hitziger Diskussion hatte Sommer seinen Antrag zurückgezogen, aber darauf verwiesen, was aller Wahrscheinlichkeit nach passieren wird – was jetzt auch passiert ist.

Bürgerblock-Fraktionssprecher Volker Spieß hatte sich vor 14 Tagen überzeugt davon gezeigt, dass der vorgeschlagene Kompromiss, der sich im Beschluss widerspiegelte, umsetzen lasse, ohne die Zustimmung der acht Ortsgemeinden im Vorfeld einholen zu müssen. Er stellte am Mittwoch fest, dass nun genau das passiert ist, „von dem man gehofft hat, dass es nicht passiert“. Ihm stelle sich die Frage, wie es sein könne, dass in 75 Verbandsgemeinden landesweit die Beschlüsse pro Bürgerbus getroffen worden seien und die jeweilige Kommunalaufsicht habe diese nie beanstandet. Dort seien, zumindest in den Verbandsgemeinden, mit denen man sich beschäftigt habe, nie Aufgabenübertragungen erfolgt. „Wir fallen wieder hinten runter, verlieren wieder Zeit“, sagte er.

„Keine Gleichbehandlung im Unrecht“

Dass Spieß die später von ihm zurückgezogene Vertagung des Punktes beantragte, bedeute, „dass du dir gerade selbst widersprochen hast“, stellte SPD-Fraktionssprecher Jochen Werle fest. Vertage man, verliere man noch mehr Zeit. Das wolle niemand. Zur Frage von Spieß, warum dies nur bei ihnen so sei, merkte Werle an: „Es gibt nun mal keine Gleichbehandlung im Unrecht.“ Möglicherweise habe der Kreis aus eigenen schweren Fehlern gelernt. Bei der Umsetzung der in einem finanziellen Desaster geendeten Energieprojekte der Verbandsgemeinde habe es diese notwendige Aufgabenübertragung nicht gegeben. Möglicherweise schaue die Kreisverwaltung vor diesem Hintergrund genauer hin. Das ärgerte Michael Lehmann. Die in Relation zu den bei den Energieprojekten in den Sand gesetzten Millionen mit den deutlich geringeren Kosten für den Bürgerbus in einem Atemzug zu nennen, sei nicht richtig. Das sei nicht vergleichbar. Erich Sommer widersprach. Klaue einer 400.000 Euro, ein anderer 40 Euro, sei es in beiden Fällen Diebstahl. Die Strafe könne sich unterscheiden. Werle ergänzte: „Das ist wie bei einer Schwangerschaft. Ein bisschen schwanger gibt es nicht.“

Projekt soll in die Gemeinderäte

CDU-Fraktionssprecher Felix Leidecker findet das Vorgehen der Kommunalaufsicht „zurückhaltend ausgedrückt bemerkenswert“. Das gelte für das Thema Bürgerbus und für das Thema Gemeindeschwester plus in der Verbandsgemeinde Rodalben. Das habe es wohl so im Land noch nicht gegeben. Jetzt sei es, wie es ist. Aber im Rat seien sich alle einig, dass das Bürgerbus-Projekt gut ist, sagte Leidecker. Das Ding gehe in die Ortsgemeinden. Deshalb brauche es nun dringend einen Modus, nach dem dort informiert und abgestimmt werde.

Erich Sommer bat darum auch, die Übertragung der Aufgabe der Gemeindeschwester plus aufzunehmen. „Sonst verlieren wir hier auch wieder unnötig Zeit“, so Sommer.