Der Bürgerbus steht schon einmal auf dem Parkplatz beim Rathaus. Jetzt bedarf es noch eines Programms, schöpferischer Einfälle, um das Fahrzeug möglichst vielfältig und allgemein nützlich einzusetzen.

Zur Übergabe am Freitag versammelten sich rund 30 Sponsoren auf dem hinteren Rathaus- Parkplatz, gespannt auf Ankündigungen zur Entwicklung des Projekts. Die Werbung der Firmen, die den Bus ziert, finanziert das Fahrzeug. Den Renault Trafic im Wert von rund 38.000 Euro, ein 140 PS- Diesel mit neun Sitzen, hat das Rodalber Autohaus Winnwa geliefert. „Wir halten solche Fahrzeuge immer auf Lager“, so Geschäftsführer Christian Kelm.

Wachsender Bedarf bei Bürgern

Ansonsten wäre es auch schwierig gewesen, den Bus in „verhältnismäßig kurzer Zeit“ zu bekommen in Anbetracht von Energiekrise, Lieferengpässen und Produktions- Unterbrechungen, meinte VG-Bürgermeister Wolfgang Denzer. Amtskollegen hätten ihn auf die Firma Go 2- Marketing (Birkenheide), vertreten durch Christian Fuchs, aufmerksam gemacht. Damit sei der schon seit Längerem gehegte Plan konkret geworden. Bedarf habe sich vor allem in der Pandemiezeit gezeigt. Weil der Mangel bestanden habe, sei die Feuerwehr eingesprungen, ob bei Senioren-Einkaufsfahrten oder Fahrten zum Impfzentrum.

„Wunderbar gelungen“ nannte Fuchs das nun innerhalb eines halben Jahres zum Abschluss gebrachte Vorhaben. Es hätten sich hinreichend Sponsoren aus Rodalben und Umgebung als Unterstützer gefunden, um das Fahrzeug zu finanzieren. Die Vereinbarungen liefen zunächst fünf Jahre. Der Sponsorenbus kostet die Verbandsgemeinde lediglich Steuer, Versicherung und Wartung.

Ehrenamtliche Fahrer

Fahrer seien ehrenamtlich im Einsatz, sagte Denzer. Das erste Ziel mit sechs Mitfahrern aus der Verwaltung sei vor der offiziellen Übergabe ein dienstlicher Termin in Trier gewesen. Denzer verwies auf mögliche Einsätze wie Hinfahr- und Abholangebote für Kinder oder Senioren.

Damit der Shuttle-Service künftig planmäßig funktioniert, soll der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am Montag, 17. Juli, über das Thema beraten und Vorschläge einbringen.