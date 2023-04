Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Projekt Bürgerbus in der VG Waldfischbach-Burgalben kommt nicht voran, bemängelt Peter Jochum von der Bürgerinitiative Holzland. Die BI habe die Vorarbeiten geleistet, aber in den Gremien gehe es nicht weiter. Verbandsbürgermeister Lothar Weber ist nicht gegen die Idee, beharrt aber auf Rechtssicherheit. Ein Desaster wie damals mit den Waldfischbacher Energiewerken will er auf keinen Fall erleben.

Ein Neunsitzer für 40.000 Euro, ein reines Elektro-Auto soll es werden, erzählt Peter Jochum vom Vorschlag der Initiative. Mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit des Fahrzeugs stelle man