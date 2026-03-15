Bis Ende März sollten die Bürgerbusse in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben starten. Jetzt wird es aber nach Ostern.

Die Idee war, dass die beiden Bürgerbusse der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben spätestens im ersten Quartal dieses Jahres auf der Straße unterwegs sein werden. Entsprechende Schulungen für die ehrenamtlichen Helfer gab es bereits. Was fehlt, sind die beiden Fahrzeuge selbst. Lieferschwierigkeiten für die beiden Opel Zafira, die als Bürgerbus eingesetzt werden, haben den Projektstart verzögert. Gute Nachrichten hatte Verbandsbürgermeister Patrick Sema (SPD) aber in der Ratssitzung am Donnerstag: „Die Busse sind im Zulauf zum Autohaus.“ Dort müssen dann noch kleinere Umbauten vorgenommen werden – zum Beispiel Trittbretter oder Haltegriffe –, aber dann steht dem Projektstart nichts mehr im Wege. Nach Ostern, hofft Sema, können die Ehrenamtlichen, die dieses Projekt tragen, auch in der Praxis tätig werden.