Vielleicht sollten sich die Räte am Dienstagabend, 7. Juni , ein paar Stullen mitbringen, falls die Sitzung länger dauern sollte. Richtig los geht es wohl zum Schluss.

Unter anderem wird über die Durchführung des Walnussfestes, ein mögliches Neubaugebiet und über den Haushaltsplan 2022 und 2023 gesprochen.

Steffen Schmidt, der schon 2015 und 2021 Bürgerentscheide um den Bau von Windkraftanlagen durchgesetzt hat, will mit einem dritten Bürgerbegehren die Großbundenbacher erneut vor die Wahl stellen. Vordergründig geht es darum, einen Schutzbereich für die Oberauerbacher Polygon-Anlage schaffen zu wollen. Mithilfe des Schutzbereichs würde damit um Großbundenbach eine Potenzialfläche für den Naturschutz geschaffen. Doch was will Schmidt wirklich?

Die Polygone

Bei den Polygonen geht es um Folgendes: Piloten der Bundeswehr und der Nato-Verbündeten trainieren mit der sogenannten Polygone-Anlage in Oberauerbach für den Ernstfall. Die Bundeswehr möchte den Schutzbereich in Richtung Nordosten auf fünf Kilometer erweitern. Damit Radarwellen - ungestört von höheren Bauten - ausgetauscht werden können. Kommt der von der Bundeswehr geforderte Schutzbereich, hätte diese bei baulichen Anlagen unter anderem in Teilen von Mörsbach, Käshofen und Großbundenbach ein Mitspracherecht; insofern sie etwas höher als 373 Meter über dem Meeresspiegel in den Himmel ragen.

Diese Forderung sorgte in den betroffenen Dörfern für Empörung. Denn es ist bis heute völlig unklar, wie das Widerspruchsrecht der Bundeswehr gegen bauliche Anlagen ausgestaltet werden soll. Und was Bürger und Gemeinden im Einzelfall dagegen tun können, wenn die Bundeswehr eine für sie nachteilige Entscheidung fällt.

Schutzbereich

Manche Gegner der erweiterten Schutzzone fürchten deshalb, dass die Bundeswehr im Falle der Durchsetzung der gewünschten Schutzzone zur zweiten Baubehörde erwächst. Nun fordert Steffen Schmidt aber genau solch einen Schutzbereich für Großbundenbach. Gegen die übereinstimmende Meinung der Politik. Steckt vielleicht etwas Anderes hinter dem Bürgerbegehren?

Wir erinnern uns: Steffen Schmidt ist ein aufrechter Gegner von Windkraftanlagen. Und er macht in einem Telefonat mit der RHEINPFALZ keinen Hehl daraus, dass er diese mit seinem Bürgerbegehren erneut verhindern möchte. „Natürlich geht es bei unserem Begehren auch um Windkrafträder. Ein positiver Effekt aus der Verhinderung ist natürlich folgender: Wenn Windräder nicht gebaut werden, dient das natürlich dem Habitat in der Natur. Bei den Vögeln haben wir dann keine Schlagopfer durch Rotoren. Und der Schutzbereich dient dazu, dass durch die Windkrafträder unsere Böden nicht versiegelt wird. Uns geht es darum, die Landschaft in Großbundenbach so zu erhalten, wie sie derzeit besteht.“

„Noch nicht ausdiskutiert“

Nach bereits zwei Bürgerentscheiden ist Schmidt jedenfalls immer noch davon überzeugt, dass das Thema Windkraft im Dorf nicht ausdiskutiert ist. Erstens gingen die bisherigen Abstimmungen jeweils nur knapp zugunsten der Windkraftbefürworter aus. Zweitens ist es ihm erneut gelungen, 25 Unterzeichner für sein Begehren zu finden. Weshalb sich der Rat damit beschäftigen muss. „Beim letzten Mal hatten wir einen Unterschied von 13 Stimmen. Das heißt, wie haben ein geteiltes Stimmungsbild im Dorf. Die Hälfte der Bevölkerung will die Windräder nicht haben“, sagt Schmidt mit Blick auf die bisherigen Wahlergebnisse.

Das Begehr ist aber nicht das einzige Anliegen von Schmidt, das die Räte in Augenschein nehmen müssen. Der öffentliche Teil der Sitzung endet mit einer Einwohnerfragestunde. Auch hierfür kündigt Schmidt eine Reihe von Vorschlägen an.