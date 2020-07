In Rieschweiler könnte demnächst ein Naherholungsgebiet entstehen, wenn der Gemeinderat dem Erwerb eines Grundstückes im Bebauungsplan „In der Sperr“ zustimmt. Das Gelände hat eine Fläche von 8000 Quadratmetern, also etwas größer als ein Fußballplatz und grenzt direkt an den Radweg.„Eine gute Lage um dort eine Art Naherholungsgebiet anzulegen“, findet Bürgermeister Peter Roschy. Das Grundstück stamme aus einem Nachlass und könne jetzt erworben werden. Der Rat wird sich – vor der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag – um 19 Uhr in einer nichtöffentlichen Sitzung über den Kauf des Grundstückes und die Gestaltung beraten.

Damit die Schulkinder ab Herbst sicherer an der Bushaltestelle in der Mühltalstraße stehen, soll es dort heller werden. An dieser Bushaltestelle treffen die Kinder von Nünschweiler und Mühlbach mit Bussen ein. Die Pfalzwerke haben für die Straßenbeleuchtung ein Angebot unterbreitet.

Für die Kindertagesstätte soll eine Teilzeitauszubildende – ein Teil der Ausbildung läuft in schulischer Form – eingestellt werden. Am Kindergarten ist einiges zu reparieren. Ziegel sind marode, so dass Wasser eindringe, wenn es regnet, erzählt Roschy. Das ist derzeit zwar nicht der Fall, aber irgendwann.

Der nichtöffentliche Teil der Ratssitzung am Montag beginnt um 19 Uhr und wird etwa bis 19.15 Uhr dauern, informiert Roschy die Bürger, die gerne am öffentlichen Sitzungsteil teilnehmen möchten.