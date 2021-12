Der kommunale Spielplatz wird erweitert um Angebote für Kleinkinder. Bürger ermöglichen dies mit ihren Spenden.

Der Spielplatz halte kein Angebot für Kinder bereit, die jünger als drei Jahre sind. Das hatten Anne Krogul und Sarah Hohmann, junge Mamas aus Horbach, dem Ortsbürgermeister Walfried Schäfer mitgeteilt. Weil der Gemeinde auch die jüngsten Bewohner am Herzen liegen, sollte sich das ändern. Nach Möglichkeit, ohne die Gemeindekasse zu belasten.

Spielgeräte werden gespendet

Bei einem Arbeitseinsatz am Spielplatz wurde das Thema angesprochen. Die Junge Union erklärte sich bereit, eine Nestschaukel anzuschaffen. 1600 Euro kostet diese. Mittlerweile ist sie da. Die BGU (Bürger für Gesellschaft und Umwelt) Horbach spendierte ein Federpendel in Form eines Fischs für 650 Euro. Für 125 Euro steuerte der Karnevalverein einen Sandkasten bei und abgerundet wurde das Angebot durch eine 300 Euro teure Sitzbox für Kinder. Die Kosten dafür übernehmen Uwe und Sarah Hohmann gemeinsam mit der Apotheke am Markt.

Aber auch für ältere Horbacher soll es attraktiver werden, sich draußen zu treffen. Am Sportplatz werden die ungenutzten Spielfelder reaktiviert. Sie sind geeignet, um dort Schach oder Dame zu spielen. Marcel Schäfer spendiert für 425 Euro die Schachfiguren. 2022 sollen die Dame-Figuren noch angeschafft werden.