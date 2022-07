Am Montag ist der „Lesesommer Rheinland-Pfalz“ gestartet. Bis zum 11. September können Kinder ab sechs Jahren kostenlos und exklusiv ganz neue Lesesommer-Bücher ausleihen – neben den Büchern aus dem regulären Sortiment. Jedes Kind, das mindestens drei Bücher gelesen und mit Buchchecks zurückgegeben hat, erhält eine Urkunde. Jede abgegebene Buchbewertungskarte zählt außerdem als Los bei der landesweiten Verlosung mit Preisen. Anmeldungen sind ab sofort in der Bücherei möglich. In Dahn findet die Abschlussveranstaltung in der Grundschule und die Abholung der Urkunden in der Bücherei am 23. September statt.

Auch die Zentralbücherei in Waldfischbach-Burgalben startet in den Lesesommer. Lesebegeisterten zwischen sechs und 16 Jahren können sich anmelden und ihre Clubkarten abholen. Wie immer gibt es für die Lesesommer-Kids Preise zu gewinnen, sowohl in der Bücherei-Tombola als auch bei der Verlosung der Landespreise. Anmeldekarten gibt es in der Bücherei oder online. Mit den benötigten Daten können sich Teilnehmer auch per Mail anmelden unter lesesommer@waldfischbach-burgalben.de.

Für den freiwilligen Buchcheck gibt es eine Vorlage, entweder im Internet oder direkt in der Bücherei. Viele Schulen belohnen die Teilnahme am Lesesommer mit einem positiven Vermerk im nächsten Halbjahreszeugnis. Eine Abschlussfeier wird es im Freien geben. Weitere Infos in der Zentralbücherei, Telefon 06333 925168.