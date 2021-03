Aufgrund der Corona-Verfügung des Landkreises kann die Zentralbücherei nicht wie geplant für den Publikumsverkehr geöffnet bleiben. Leiterin Andrea Grothe teilte deshalb mit, dass es als neues Angebot einen Büchereibesuch mit Termin gibt. Lesefreunde können dienstags und donnerstags von 10 bis 17 Uhr vorbeikommen und sich Medien selbst aussuchen. Termine gibt es telefonisch unter 06333/925168. Damit möglichst viele Kunden vorbeikommen können und um die Hygieneauflagen einzuhalten, darf jeder nur eine Viertelstunde bleiben.

Am Montag, Mittwoch und Freitag bietet die Bücherei weiterhin einen Abhol- und Rückgabeservice am Fenster an. Nach Wunsch der Leser stellen die Mitarbeiter Medienpakete zusammen, die nach Termin abgeholt werden können.

Weitere Infos gibt es online unter zentralbücherei.de und per E-Mail an buecherei@waldfischbach-burgalben.de.