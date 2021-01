Gute Nachrichten für Bücherfreunde. Gleich mehrere Möglichkeiten bietet das Team der katholischen öffentlichen Bücherei St. Laurentius Dahn treuen und neuen Lesern an.

Das Angebot Nummer eins ist der sogenannte Online-Katalog. Dort sind 7952 Medien der Bücherei gelistet. Hauptsächlich sind dies Bücher, aber auch DVDs, Spiele und Hörbücher. Um darauf zugreifen zu können, ist eine einmalige Anmeldung unter der E-Mail-Adresse koeb.dahn@bistum-speyer.de erforderlich. Nach Zuteilung von Lesernummer mit dazugehörigem Passwort und Registrierung kann man im Online-Katalog-System Bücher zur Ausleihe bestellen; die Funktionen zur Verlängerung der Ausleihzeit und zum Vormerken von Büchern stehen dort auch zur Verfügung. Nach der Eintragung meldet sich das Bücherei-Team telefonisch zur Terminabsprache für die Abholung im Rahmen der Öffnungszeiten. Währenddessen sind auch telefonische Bestellungen möglich.

Öffnungszeiten und Hygiene

Die Bücherei ist aktuell dienstags von 15 bis 17 Uhr, freitags von 16 bis 18 Uhr und jeden ersten Sonntag im Monat von 10 bis 12 Uhr für Rückgaben und Abholungen geöffnet. Telefonisch ist sie erreichbar unter der Nummer 06391/9196-290, per E-Mail unter buecherei-dahn@gmx.de. Während der Öffnungszeiten können Bücher auch zurückgegeben werden. Diese sind im Eingangsbereich der Bücherei in einen Bollerwagen zu legen. Dort bleiben sie drei Tage zur hygienetechnischen Behandlung. Abgeholt werden können Bücher ebenso im Eingangsbereich an einem Tisch mit immer geöffneter Tür zur Lüftung.

Bücherschrank

Eine weitere Neuerung ist der Bücherschrank. Dort können unabhängig von den Öffnungszeiten Bücher ausgeliehen, ausgetauscht, mitgenommen und zur Verfügung gestellt werden. Der Bücherschrank befindet sich seitlich der Bücherei am Weg zum Parkplatz.

Onleihe des Bistums

Angebot Nummer drei besteht in der Onleihe des Bistums Speyer. Voraussetzung ist hierfür E-Mail-Adresse, Tablet, PC oder ein E-Book Tolino. In diesem System stehen über 7000 Titel, Zeitschriften und Hörbücher zur Verfügung. Auch dabei ist das Dahner Bücherei-Team behilflich.