Vor 100 Jahren wurden im Bistum Speyer 50 neue Büchereien als Volksbüchereien eröffnet. Aus dieser Gründungsphase sind heute noch 16 öffentliche katholische Büchereien übrig geblieben. Eine davon steht in Maßweiler.

Seit 100 Jahren bietet die Pfarrgemeinde in Maßweiler die Möglichkeit der Bildung durch Lesestoff vor Ort. Das war damals im Sinne der Geistlichen und Schulmeister im Dorf, aber auch im Sinne der Bewohner. Die Schullehrer hatten in der königlich-bayrischen Zeit die geistige Ertüchtigung der Jugend zu erfüllen. Diese sogenannten Volksbüchereien im Sinne der Leseförderung und der Volksbildung durften sich in der Zeit des Nationalsozialismus nur noch auf das Anbieten von religiösen Büchern beschränken. Viele Büchereien wurden auch für einige Jahre ganz geschlossen, so auch in Maßweiler. Erst nach 1946 durften die ersten Büchereien in der Pfalz wieder ihren Bildungsauftrag für Jedermann aufnehmen. Einen neuem Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg nahm die Bücherei in der Kirchengemeinde wieder ab dem Jahr 1951, als Pfarrer Franz Steidel und seine Haushälterin Anneliese Bumb die Bücherausleihe mit neuen regelmäßigen Öffnungszeiten wiederbelebten.

Die Bücherei in Maßweiler befindet sich im renovierten und sanierten Dachgeschoss der ehemaligen Dorfschule neben der Sankt Antoniuskirche aus dem Jahr 1898. Zur Bücherei in der Dorfmitte von Maßweiler kommen auch Bewohner aus den Nachbardörfern Reifenberg, und Thaleischweiler-Fröschen. Nur wenige Jugendliche, aber deutlich mehr Kinder vor allem Erwachsene nehmen regelmäßig die Buchausleihe in Anspruch. Aus der Ausleihstatistik geht hervor, dass 2019 insgesamt 2193 Medien ausgeliehen wurden. Im Jahr 2020 waren es 1957 und 2021 noch 1800 Stück. Der kleine Abschwung sei eine deutliche Folge der Auswirkungen von Corona, heißt es. Vor Corona hatte die Bücherei im Jahr 2019 fast genau 600 Besucher in den Räumen der Bücherei, die sich ihren persönlichen Lesewunsch aus 1800 vorhandenen Exemplaren unterschiedlichster Themenbereichen erfüllten. Hinzu kommt jedoch noch die sogenannte moderne Onleihe, wo es 2019 mit 400 Ausleihen begann, 2020 schon 798 gab und in 2021 eine weitere Steigerung auf 999 Ausleihen zu verzeichnen ist. Zum diesem digitalen Angebot gehören E-Magazine, E-Books und E-Audios, die auf den eigenen PC, E-Book-Reader, Smartphone oder Tablet geladen werden können.

Ehrenamtliche halten Bücherei lebendig

Die Bücherei pflegt auch eine enge Zusammenarbeit mit der örtlichen Kindertagesstätte, der Grundschule und den Kirchenmitgliedern. Es gibt sogar einen Lieferdienst für Leser, die dies benötigen. Außerdem gibt es Aktionen zur Lese- und Literaturförderung. In den vergangenen beiden Jahren hat das ehrenamtliche Team fast 500 freiwillige Stunden geleistet, damit das Büchereiwesen lebendig bleibt. In der Vorweihnachtszeit beteiligen sich die Büchereihelferinnen auch an der Aktion „Weihnachtsfenster“ in Maßweiler. Die politische Gemeinde Maßweiler unterstützt den Büchereibetrieb durch die Bereitstellung der Räumlichkeiten.

An der Aktion Lesestart der Stiftung Lesen beteiligt sich die Bücherei ebenfalls regelmäßig. Das Ergebnis der Untersuchung im „Vorlesemonitor 2022“, die vom Bundesbildungsministerium unterstützt wird, hat ergeben, dass Kindern im Alter von einem Jahr bis acht Jahren ganz selten oder nie vorgelesen wird. Im Jahr 2019 hätte dieser Anteil noch bei 32 Prozent gelegen. Das regelmäßige Vorlesen sei nicht nur förderlich für die spätere Sprachentwicklung und die wichtige Fähigkeit geschriebene Texte zu verstehen, sondern es stärke zudem die Fantasie, heißt es in der Studie.

Info

Öffnungszeiten der Bücherei, Luitpoldstraße 17, Maßweiler: Donnerstag 15 bis 17 Uhr und 18.30 bis 19.30 Uhr; Sonntag, 10 bis 11.30 Uhr.