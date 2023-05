Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein neues Team und neue Öffnungszeiten: Die katholische öffentliche Bücherei in Trulben ist offiziell wieder eröffnet. Die Einrichtung hatte in den vergangenen Jahren nicht nur die Corona-Pandemie zu überstehen, sondern auch den Tod von Leiter Franz Hornung. Nun will sich die Bücherei den Menschen ins Gedächtnis rufen.

Im Zuge des ersten Lockdowns wurde die katholische Bücherei St. Stephanus Trulben im Pfarrzentrum in der Hauptstraße in Trulben 2020 geschlossen. Franz Hornung aus Pirmasens-Niedersimten