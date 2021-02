Beim Vorlesespaß zum Abholen in der Zentralbücherei in Waldfischbach-Burgalben geht es im neuen Monat um Elefanten. Die Mitarbeiter haben für Februar Bilderbücher zusammengestellt, deren Titelfigur ein Elefant ist – zum Beispiel „Elmar geht spazieren“ von David McKee. Das handelt von einem buntkarierten Elefanten, der weiß, dass es wichtig ist, sich im Alltag Zeit zu nehmen, um die Schönheit der Natur zu betrachten und zu genießen, heißt es von der Bücherei.

Die Kinder ab zwei bis vier Jahre bekommen ein Paket mit Bilderbuch und Bastelidee, Anleitung und Material. Wegen der Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist die Zentralbücherei in der Verbandsgemeindeverwaltung (Friedhofstraße 3) immer noch geschlossen. Kinder und Eltern können ihre Pakete aber am rückwärtigen Fenster abholen. Die Mitarbeiter sind von Montag bis Freitag, 9 bis 14 Uhr, erreichbar unter Telefon 06333/925168 oder per E-Mail an buecherei@waldfischbach-burgalben.de. Termine zur Abholung und Rückgabe von Medien können auch für später am Tag vereinbart werden.