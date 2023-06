Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn eine Bücherei ihren 100. Geburtstag feiern kann, ist das eine Erfolgsgeschichte. Und in Münchweiler ist es eine besondere Geschichte, denn an Weihnachten 1944 wurde das Schwesternhaus durch Bomben zerstört, brannte nieder und damit auch die dort eingelagerte Bücherei.

Als „schwarzer Tag“ ging der 16. November 1944 in die Geschichte der Gemeinde ein, wie Ortschronist Werner Dillenkofer in seiner Heimatchronik niederschrieb. So ist darin zu lesen: „(...)