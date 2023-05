Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Rodalber Handwerksbäckerei Flory hat den Backwarenverkauf in der Zweibrücker Hallplatz-Galerie übernommen. Am Stammsitz Rodalben steht zum Jahresende der Umzug in die Lindersbach an.

Seit die bisherige Bäckerei in der Hallplatz-Galerie geschlossen hatte, liefert Flory an die Kimmle-Stiftung, die in der Hallplatz-Galerie den Cap-Markt und das Bistro Capino betreibt; jetzt hat