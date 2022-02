Der Verkauf eines VW-Busses über eine Ebay-Anzeige brachte ein 44-jähriges Paar wegen des Vorwurfs des Betruges am Dienstag vor das Amtsgericht Pirmasens. Letztlich stellte das Gericht das Verfahren aber ohne Auflagen ein.

Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken beschuldigte das Paar aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, in ihrer Ebay-Anzeige bewusst wahrheitswidrig einen Kilometerstand von 185.000 angegeben zu haben. Denn bei einer TÜV-Untersuchung im April 2019 habe das Fahrzeug einen Kilometerstand von knapp 390.000 aufgewiesen. Auf dem entsprechenden Prüfbericht sei die Kilometerangabe entfernt worden. Verkauft wurde der VW Bus am 8. November 2020 für 4750 Euro. Bei wahrheitsgemäßen Angaben hätte der Käufer den Wagen nicht gekauft oder mindestens 2000 Euro weniger bezahlt. So die Anklage.

Der angeklagte Mann erzählte, er habe den genannten Bus Ende April 2020 im Internet gefunden und in Bremerhaven gekauft, weil sie ein größeres Auto wollten. Aus finanziellen Gründen hätten sie den Wagen auf den Namen seiner Partnerin angemeldet. Der Tacho habe damals einen Kilometerstand von 172.000 angezeigt. Das beziehe sich auf die Motorleistung, habe sein Verkäufer gesagt. Der Wagen hätte einen Austauschmotor und einen neuen Tacho. Er habe den Verkäufer für vertrauenswürdig gehalten, betonte er mehrmals.

Keine Laufleistung im Vertrag

Aber seiner Lebensgefährtin sei das Auto zu groß gewesen, deshalb hätten sie ihn verkaufen und ein kleineres kaufen wollen. Sie hätten ihn „unter den gleichen Voraussetzungen verkauft wie gekauft“. „Der Käufer hat sehr intensiv geprüft“, sagte der 44-Jährige vor Gericht. Er habe den Mann darauf hingewiesen, dass sich die Tachoangabe auf die Motorleistung beziehe. Weil der Bus bereits 14 Jahre alt gewesen sei, habe er keine Laufleistung in den Vertrag geschrieben. „Ich dachte, es reicht, wenn ich nichts hineinschreibe“, erläuterte er. Der Austauschmotor habe das Auto eher aufgewertet. Allerdings habe er von seinem Verkäufer kein Scheckheft erhalten. Aber der Wagen sei einwandfrei gelaufen. „Für mich war er in Ordnung“, sagte der Mann. Aus dem Internet habe er für das Gericht Angebote über vergleichbare Autos herausgesucht. Die würden aber deutlich mehr kosten.

Der TÜV-Bericht habe „mitgenommen ausgesehen“. Es sei ihm aber nicht aufgefallen, dass kein Kilometerstand darin gestanden habe, sagte der Angeklagte. Für ihn sei wichtig gewesen, dass der Wagen TÜV hatte und der Prüfer keine Mängel festgestellt hatte.

„Ungeschickt gemacht“

Schließlich legte sein Verteidiger einen Vergleich vor, den die Frau im Zivilverfahren mit dem Käufer des Wagens geschlossen hatte. Darin war vereinbart, dass die Frau 4200 Euro an den Käufer zurückzahlt und im Gegenzug den Wagen zurücknimmt. Der Verteidiger erläuterte: Den Wagen könne man nochmals verkaufen. „Warum also lange herumzanken? Es war ungeschickt gemacht“, war sein Fazit.

Da dies nicht das typische Verhalten von Betrügern war, stellte das Amtsgericht das Verfahren gegen die beiden Angeklagten ohne Auflagen ein. Aber sie müssen ihre Anwaltskosten selbst tragen.