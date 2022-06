Das „Autofreie Wallhalbtal“ im Raum Thaleischweiler-Wallhalben/Landstuhl hat am Sonntag Jasmin, die Marktgräfin Sickinger Land, eröffnet.

23 Kilometer lang war am 19. Juni die radlerfreundliche Sperrzone für Kraftfahrzeuge im südwestpfälzischen Mühlental. Seit 1996 findet in jedem geraden Jahr der Erlebnistag „Autofreies Wallhalbtal“ in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben und in Landstuhl statt. Die bislang einzige Ausnahme von dieser Regel ist der Corona-Pandemie geschuldet: Wegen dieser Misere hatte der Erlebnistag im Jahre 2020 ausfallen müssen.

Es dürfte an den heißen Temperaturen gelegen haben, dass an diesem Sonntag nach Angaben der Veranstalter etwas weniger Teilnehmer als in früheren Jahren gezählt wurden. Die anvisierte Gesamtzahl von 15.000 wurde nicht erreicht, aber trotzdem waren wieder viele Tausend Mitwirkende dabei – von Klein bis groß, meist auf zwei Rädern.

Vom Wandel der Zeiten

Dass der Wandel der Zeiten auch vor den Drahteseln nicht Halt macht, wurde am Sonntag sehr deutlich sichtbar: Etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmenden benutzt beim Radeln mittlerweile ein akkubetriebenes Gefährt. Einer, der noch ganz „altmodisch“ seine Runden drehte, war Jonas Buchmann vom Deutschen Fahrradmuseum aus Bad Brückenau. Mit dem Nachbau eines Hochrades aus der Blütezeit um 1880 brachte er die Besucher an der kulinarischen Station in der Wallhalber Straße „Im Bruch“ immer wieder zum Staunen. Ansonsten gab es reichlich Knotenpunkte entlang der Wegstrecke, an denen Verpflegungsstände zum Rasten einluden.

Das Polizeipräsidium Westpfalz hatte in Wallhalben einen Infostand zum Thema „Sicherheit im Radverkehr“ aufgebaut und sprach damit alle Generationen an. Fahrradgeschäfte warteten unterwegs mit Service-Stationen auf, um schnelle Hilfe im Falle einer Panne zu bieten.