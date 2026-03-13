Ein 86-jähriger Autofahrer hat bei einem Unfall am Donnerstagvormittag seine Ehefrau mit seinem Auto verletzt. Nach Angaben der Polizei startete der Mann den Wagen, ohne das Kupplungspedal zu betätigen, obwohl der erste Gang eingelegt war. Dadurch setzte sich das Auto nach vorne in Bewegung.

Mit der linken Seite der Frontstoßstange stieß das Fahrzeug gegen eine Mülltonne, die daraufhin gegen eine Hauswand gedrückt wurde. Gleichzeitig touchierte die mittlere Frontstoßstange die Ehefrau des Fahrers an der rechten Wade. Die Frau stürzte und zog sich eine oberflächliche Schürfwunde am Knie zu. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzte. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf 2100 Euro.