Wann wird beim Auffahren auf die Autobahn geblinkt? Hält man vorne, wenn kein Platz zum Einfädeln ist? In Weselberg wurde geprüft, wie korrekt sich Autofahrer verhalten.

Auffahren auf die Autobahn übt jeder Fahrschüler. Doch Hand aufs Herz: Beachten Sie nach vielen Jahren Autofahren noch jede Verkehrsregel, die sie einst gelernt haben? Dabei sind diese Regeln wichtig für die Sicherheit, sagt der Autoclub Europa ( ACE). Ehrenamtliche Mitglieder beobachten regelmäßig kritische Situationen und beurteilen, wie verkehrssicher sich Autofahrer verhalten – beispielsweise auf dem Schulweg der Kinder und beim Parken vor der Kita.

Zuletzt standen Mitglieder des Kreisverbands Westpfalz in Weselberg an der Auffahrt zur A62 und beobachteten den Verkehr. „Ich hätte nicht gedacht, dass in Weselberg so viele Leute auf die Autobahn auffahren“, sagt Andreas Schmitt, der Vorsitzende des Kreisverbands und selbst aus dem Ort. Der ACE wollte beispielsweise wissen, wie Autofahrer reagieren, wenn sich keine ausreichend große Lücke ergibt, um sich auf der Autobahn in den fließenden Verkehr einzufädeln. Bei knapp 50 Autofahrern, die innerhalb einer halben Stunde in Weselberg auf die Autobahn fuhren, dokumentierten die Ehrenamtlichen in fast 46 Prozent der Fälle Fehlverhalten.

Sie beobachteten, ob die Autofahrer beim Einordnen korrekt den Blinker setzen, wie sie die Spuren wechseln, ob sie auf dem Beschleunigungsstreifen anhalten oder bei Bedarf den Standstreifen nutzen. Auch gefährliches Verhalten wie Schneiden oder Ausbremsen des fließenden Verkehrs wurde dokumentiert. Besonders auffällig: „39 Prozent der beobachteten Fahrerinnen und Fahrer setzten den Blinker nicht oder zu spät“. Dreimal hätten sie eine Gefahrensituation beobachtet, berichten die Ehrenamtlichen. Das sei verhältnismäßig wenig.

Die Aktion „Gefahrenstelle Auffahrt“ läuft bundesweit. Ehrenamtliche und Mitarbeitende sind noch bis Juni unterwegs, um Auffahrten an rund 100 Fernstraßen zu beobachten, teilt der ACE mit. Die Ergebnisse werden am Tag der Verkehrssicherheit am 20. Juni veröffentlicht.