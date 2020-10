Die VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG hat langjährige Mitarbeiter geehrt.

16 Beschäftigte hat die Bank in einer Feierstunde für ihre langjährige Mitarbeit ausgezeichnet. „Wir sind stolz darauf, auch in diesem Jahr wieder so viele Jubilare zu ehren, die die Geschichte unseres Hauses mitgeschrieben haben“, so der Vorsitzende des Vorstands, Marco Kern. Dies zeige, dass sich die Mitarbeiter in der Bank wohlfühlten, denn vier von ihnen feierten bereits ihr 40-jähriges Jubiläum – solch eine langjährige Treue sei nicht mehr selbstverständlich.

40 Dienstjahre erreicht hat Thomas Rubeck (Erfweiler). Nach seiner Ausbildung beriet er Kunden am Serviceschalter verschiedener Zweigstellen im Wasgau. Anschließend wechselte er in interne Abteilungen und arbeitet bis heute im Rechnungswesen.

40 Jahre dabei ist ebenfalls Rosemarie Julier (Billigheim-Ingenheim); sie begann ihre Ausbildung 1980 bei der damaligen Raiffeisenbank Mittleres Klingbachtal eG. Sie arbeitet bis heute in der Buchhaltung und noch im Marktservice. Raimund Schilling (Böllenborn) startete seine Ausbildung 1980 bei der Volksbank eG Bad Bergzabern. Nach seiner Ausbildung war er im Servicebereich und anschließend im Marktservice tätig. Anfang 1996 erfolgte die Rückkehr zum Markt als Leiter der Geschäftsstelle Schweigen. Im Jahr 2000 wechselte er in den Kreditbereich. 2010 wurde er in den Vorstand der VR Energiegenossenschaft Südpfalz eG berufen. Bis heute berät er Kunden im Bereich Immobilienfinanzierung. Rita Scholl (Wernersberg) begann ihre Berufslaufbahn bei der ehemaligen Raiffeisenbank Kreis Landau-West, Göcklingen. Seit Beginn ist sie in der Kreditabteilung tätig.

Für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit wurden geehrt: Regina Weisbeck (Landau), Manuel Burkhard (Hinterweidenthal), Rita Knauth (Zeiskam), Stefanie Saal (Böllenborn) und Bernhard Erb (Bad Bergzabern). Seit 25 Jahren sind dabei: Petra Knerr (Busenberg), Elke Aspenleiter (Kapellen-Drusweiler), Andrea Hoffmann (Ilbesheim), Sandra Michler (Landau-Mörlheim), Peter Schehl (Insheim) und Gerhard Wegmann (Waldrohrbach).