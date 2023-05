Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine gefährliche Körperverletzung, begangen in der Faschingszeit 2019 in Dahn, beschäftigte am Montag die Jugendrichterin des Amtsgerichts Pirmasens. Weil Aussage gegen Aussage stand, stellte sie das Verfahren ohne Auflagen ein.

Angeklagt waren zwei 22-jährige Brüder aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland. Auf dem Heimweg gegen 21 Uhr habe sie ein Mann auf der anderen Straßenseite beleidigt, erzählten