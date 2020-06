Der Landkreis Südwestpfalz hat seine französischen Nachbarn mit Ausrüstung versorgt: Das Bitscher Krankenhaus erhielt über die Feuerwehr 2000 FFP2-Masken und 640 Schutzanzüge, als diese während der ersten Corona-Welle in Lothringen knapp wurden.

Auch die Feuerwehr in Bitsch wurde mit 100 FFP2-Masken unterstützt, berichtet die Kreisverwaltung, die von einem „Zeichen der grenzüberschreitenden Freundschaft und Solidarität mit der lothringischen Nachbarregion“ sprach. Kreisfeuerwehrinspekteur Stiven Schütz koordinierte die Spendenübergabe. „Unsere Bestände und Versorgungswege hatten es uns erlaubt, unseren Nachbarn in Lothringen in schwierigen Zeiten zu helfen und die Lage zu überbrücken. Nachbarschaftliche Hilfe war und ist für uns selbstverständlich und kennt keine Grenzen“, sagte Landrätin Susanne Ganster.

Während die Südwestpfalz ihren Nachbarn aus Lothringen aushalf, unterstützte der Landkreis Südliche Weinstraße seine Partner im Elsass. Obwohl die Grenzen zum Schutz vor dem Coronavirus wochenlang geschlossen waren, sei die deutsch-französische Zusammenarbeit weitergegangen.