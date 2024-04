Tehalit öffnet ihre Türen für zukünftige Auszubildende. Während des bevorstehenden Ausbildungstags bietet sich eine einzigartige Gelegenheit, hinter die Kulissen eines Unternehmens zu blicken, das Spezialisten von morgen formt.

Heltersberg. Gesucht werden die Fachkräfte von morgen. Die in Heltersberg ansässige Tehalit GmbH, die als eigenständiges Unternehmen Teil der Hager-Group ist, lädt am Samstag, 27. April, zum Tag der Ausbildung nach Heltersberg ein. Beim Tag der offenen Tür in der Lehrwerkstatt können sich Interessierte von 9 bis 14 Uhr aus erster Hand informieren, was eine Ausbildung bei Tehalit bedeutet. Ausbilder und Auszubildende informieren mögliche künftige Kollegen.

„Die Ausbildung spielt bei uns eine ganz große Rolle. Der wird traditionell eine enorme Bedeutung beigemessen“, sagen der Tehalit-Betriebsratsvorsitzende Ronald Keller und sein Stellvertreter Peter Seibert. Ausbildung sei ein Thema, das den Betriebsrat besonders umtreibt, denn es seien noch nicht alle Ausbildungsplätze besetzt. Die Zeiten, in denen sich die Bewerbungen stapelten, die seien vorbei. Fachkräfte werden gesucht und benötigt, um die Zukunft, die noch viel elektrischer sein wird, zu gestalten. Tehalit bilde diese Fachkräfte aus.

Drei Berufe können in Heltersberg gelernt werden

Wie die Ausbildung konkret aussieht, welche Inhalte sie umfasst, wie die Verdienstmöglichkeiten sind – die Ausbildungsvergütung beginnt jenseits der 1000 Euro –, darüber informieren am Samstag in erster Linie die, die sich damit auskennen: die beiden Ausbilder bei Tehalit, Andreas Gundacker und Sven Pfirrmann, sowie die aktuellen Auszubildenden.

Seit einem Jahr ist Nicolas Spino Standortleiter in Heltersberg. 674 Mitarbeiter sind derzeit bei Tehalit beschäftigt. Sie kommen überwiegend aus einem Umkreis von 50 Kilometern. Drei Ausbildungsberufe werden in Heltersberg angeboten: Zum einen der Kunststoff- und Kautschuktechnologe. Diese Ausbildung absolvieren derzeit 13 junge Kollegen. Acht Auszubildende haben sich für die Ausbildung zum Mechatroniker entschieden und sechs junge Kollegen werden aktuell als Werkzeugmacher ausgebildet. Dass die Ausbildung gut läuft, darum kümmern sich Pfirrmann und Gundacker. Größter Wunsch des Betriebsrates ist ein dritter Ausbilder. „Den brauchen wir, denn die jungen Leute sind unsere Zukunft“, sind sich Seibert und Keller einig.

Unternehmen baut seine Werkzeuge selbst

Die Ausbilder kümmern sich intensiv um die jungen Fachkräfte. Dass sich das auszahlt, zeigen zahlreiche Urkunden in der Lehrwerkstatt, die Auszubildende auf Landes- und Bundesebene bekommen haben. „Darauf sind wir schon stolz“, sagt Ausbilder Sven Pfirrmann und seine aktuellen Auszubildenden sind sich einig, „dass es eine gute Entscheidung war, hier die Ausbildung zu beginnen“. Es gebe sehr viel Fachwissen am Standort, das dem Nachwuchs während der Ausbildung vermittelt werde. „Unsere Eigengewächse sind die, die den Standort am Laufen halten“, unterstreicht Pfirrmann. Bestes Beispiel ist für Seibert der Werkzeugbau. „Wir haben einen eigenen Werkzeugbau, bauen unsere Extrusionswerkzeuge alle selbst“, unterstreicht er. Auch für weitere Unternehmen der Hager-Group wird in Heltersberg Werkzeug gebaut. Die Hager-Group ist weltweit tätig, beschäftigt an 22 Produktionsstandorten 13.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen leitet seit Dezember 2023 Sabine Busse.

Bei Tehalit in Heltersberg werden Kabelkanäle produziert, aus Kunststoff, Aluminium und Stahl. Produziert werden Standardkabelkanäle, aber es gibt auch ein Manufakturangebot, passgenau für den Kundenwunsch. Im Metallbereich mache die Manufaktur etwa 50 Prozent der Aufträge aus. Dafür braucht es Spezialisten, „die wir gerne selbst ausbilden“, sagen die beiden Betriebsräte. Auch die Türkommunikation, die unter dem Namen Elcom vertrieben wird – das sind Türklingelsysteme, die mit Audio- und Videotechnik kombiniert sind – werden in Heltersberg hergestellt.

Übernahmegarantie bei erfolgreicher Ausbildung

„Wir haben sehr viele Kollegen hier, die bei uns bereits die Ausbildung gemacht haben“, unterstreicht Seibert. Seit 1974 bietet Tehalit Ausbildungsmöglichkeiten. Es gibt Kollegen, die 1974 gelernt haben und für 50 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt wurden. Das Ausbildungsprogramm wurde nie unterbrochen. 502 Lehrlinge wurden in diesem halben Jahrhundert ausgebildet. Für das neue Lehrjahr, das am 1. September beginnt, gibt es 14 Ausbildungsplätze in den verschiedenen Bereichen. Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung, „bedeutet bei uns auch, dass es Übernahmegarantie gibt“, sagt Keller. Was sich die Betriebsräte wünschen würden: dass auch mehr Mädchen sich für eine Ausbildung in diesem Bereich interessieren. Die Möglichkeiten seien vielfältig, auch was die Weiterbildung anbelangt; kooperatives und duales Studium inklusive. Auch über all das kann beim Tag der Ausbildung gesprochen werden und es gibt praktische Einblicke in die Ausbildung, für die die einzige Voraussetzung ein Schulabschluss ist.