Die Pläne für die Lambsborner Straße und die Germannstraße in Bechhofen, die Wiesbacher Schulstraße und die Talstraße in Hornbach gehen in die nächste Runde. Der Werksausschuss stimmte am Dienstagabend sowohl der Auftragsvergabe in der Lambsborner Straße sowie den Planungsleistungen der übrigen drei Straßen zu.

Sache der Werke ist nur die Erneuerung der Wasser- und Abwasserleitungen, nicht die Straße an sich. Sowohl den Kanal als auch die Wasserleitungen in der Lambsborner Straße wird die Neunkircher Firma Eurovia verlegen. Kosten: rund 583.000 Euro. Die ursprüngliche Kostenschätzung, so die Vorlage zur Sitzung, lag bei 594.000 Euro. Der Ausbau soll im Juli beginnen. Der Planungsauftrag für Kanal und Wasser in der Bechhofer Germannstraße ging an das Ingenieurbüro Dilger aus Dahn zu einem Preis von 16.000 Euro. Den Straßenausbau der Wiesbacher Schulstraße wird das Kröpper Ingenieurbüro Durawa planen – für 55.000 Euro. Zu guter Letzt ging der Planungsauftrag der Kanalinnensanierung der Hornbacher Talstraße an das Büro I.D. Consult in Waldfischbach für 25.000 Euro. Der Kanal in der Hornbacher Talstraße, so Werkleiter Eckart Schwarz, soll in einer geschlossenen Bauweise saniert werden, das heißt, dass die Straße nicht auf die gesamte Baustellenlänge aufgerissen werden muss. Die Rohre liegen dort vier Meter tief.