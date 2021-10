Die Diskussion, welche Hornbacher Straßen im kommenden Ausbauprogramm bis 2026 ausgebaut werden, wurde in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend vertagt. Hintergrund, so Bürgermeister Reiner Hohn, sind die zu erwartenden Straßenbeiträge.

Es war geplant, dass die Beiträge auch im kommenden Ausbauprogramm konstant bleiben, sagt Hohn. Derzeit betragen sie 18 Cent pro bebautem Quadratmeter Grundstücksfläche. Wären der fertige Ausbau der Talstraße, die Bürgersteige der B424 gen Brenschelbach sowie der vordere Teil der Zinselstraße ins Ausbauprogramm aufgenommen worden, wären jedoch die Beiträge über die 40 Cent Marke gestiegen. Bis zu einer erneuten Sitzung in diesem Jahr soll ein neuer Plan geschmiedet werden, welche Straßen ausgebaut werden, der darauf beruht, die Straßenbeiträge von 18 Cent beizubehalten.