Die Sanierung der Hauptstraße in Münchweiler hat am Montag begonnen. Bis April soll die Straße auf einer Länge von 160 Metern erneuert werden: zwischen Hanauer Straße (Luitpoldplatz) und dem Bahnübergang.

Nach fünf Jahren Vorlauf grub sich am Montag die Baggerschaufel tief in den Asphalt, riss die Straßendecke auf und beförderte dicke Quadersteine und Kopfsteinpflaster ans Tageslicht. Der Flickenteppich des 160 Meter langen Straßenstücks soll beseitigt werden. Daneben werden Kanal- und Hausanschlüsse erneuert. Wer will, kann sich als Anwohner von den Gemeindewerken auch einen Gasanschluss verlegen lassen.

Die Firma Strabag aus Sprendlingen erledigt die Arbeiten für rund 531.000 Euro. Eine zweite Ausschreibung ergab für den Ausbau der Straße mit Gehsteig Kosten von 384.000 Euro. Die Arbeiten der Verbandsgemeindewerke am Abwasserkanal kosten 31.000 Euro, für die Arbeiten der Gemeindewerke Münchweiler am Frischwasserkanal sind 116.000 Euro fällig. Die Kosten für die Anlieger werden über wiederkehrende Beiträge erhoben.

Erst die Straße, dann der Bürgersteig

Bürgermeister Timo Bäuerle wird beim Pressetermin am Dienstag gleich angesprochen: Was mit den Pflastersteinen passiert, will jemand wissen. Sie würden entsorgt, sagt der Bürgermeister, denn sie hatten unter der teerhaltigen Asphaltdecke gelegen. Für die Einwohner bedeute die Baustelle Einschränkungen, weiß Bäuerle. Polier Stephan Spreyer sei vor Ort aber Ansprechpartner bei Bürgeranliegen.

In sechs Monaten soll der Ausbau fertig sein. Es hängt vom Wetter im Winter ab. Wenn es trocken ist, wie im vergangenen Jahr, kann gearbeitet werden, meint der Bürgermeister. Im Augenblick wird der teerhaltige Asphalt ausgebaut und entsorgt. Es folgen die Hausanschlüsse und die Kanalarbeiten. Wenn die Straße fertig ist, wird der Bürgersteig auf beiden Seiten ausgebaut.