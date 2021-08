Der Vertrag ist unterzeichnet: Die Versorgung von Höheischweiler mit Erdgas durch die Pfalzgas GmbH ist nun offiziell besiegelt. Ab November könnte der Ausbau in der Gemeinde erfolgen.

In der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben versorgt Pfalzgas bereits die Ortsgemeinden Höhfröschen,

Petersberg, Rieschweiler-Mühlbach und Thaleischweiler-Fröschen mit Erdgas. Im Zuge der Erweiterung der Gasversorgungsleitungen durch die Neuansiedlung eines großen Wellpappenherstellers im Gewerbepark Petersberg ergibt sich nun auch für die Ortsgemeinde Höheischweiler die Möglichkeit, eine Erdgasversorgung aufzubauen. Über die Anbindung des Gewerbeparks Höhfröschen und der projektierten Wellpappenfabrik an die bestehende Hochdruckleitung der Pfalzgas kann über eine rund ein Kilometer lange Zuleitung zunächst die Ortslage von Höheischweiler erreicht werden. Im Anschluss hieran kann voraussichtlich ab November 2021 dann der gaswirtschaftliche Ausbau in der Gemeinde selbst erfolgen. In der Römerstraße konnte die Versorgungsleitung im Zuge innerörtlicher Baumaßnahmen bereits im Sommer dieses Jahres mitverlegt werden. Hier konnte bereits ein Erdgashausanschluss vorverlegt werden.

Mit der formellen Unterzeichnung des Konzessionsvertrages am 11. August wurde nun noch die rechtliche Grundlage dafür geschaffen, dass Pfalzgas die öffentlichen Wege und Plätze zur Verlegung der Gasleitung in Höheischweiler nutzen darf. Die grundsätzliche Zustimmung zum Abschluss eines Konzessionsvertrages erteilte der Gemeinderat bereits am 16. Juni. Somit kann für die Gemeinde Höheischweiler ohne eigene Investitionsausgaben und ohne Anschluss- und Benutzungszwang für die Bürger eine zusätzliche Infrastruktur aufgebaut werden, die in Konkurrenz mit den bisher vorhandenen Energieträgern treten wird.

Einwohnerversammlungen geplant

Zur Information der Bürger plant Pfalzgas in Abstimmung mit der Ortsgemeinde Einwohnerversammlungen. Im Nachgang hierzu wird noch vor Beginn der innerörtlichen Rohrverlegungsarbeiten eine detaillierte Potenzialerhebung und eine persönliche Beratung vor Ort bei jedem Bürger angeboten.

Das Unternehmen sieht einen schrittweisen Ausbau des Leitungsnetzes vor – je nach möglichen Koordinationsmaßnahmen, nach Absatzpotenzial und Kundeninteresse. Über die Gesamtlaufzeit des Konzessionsvertrages von 20 Jahren rechnet Pfalzgas mit einer Anschlussdichte von rund 60 Prozent aller Haushalte. Insgesamt erwartet Das Unternehmen damit ein Absatzvolumen von rund 4,5 Millionen Kilowattstunden Erdgas pro Jahr im Endausbau. Das bedeutet, dass über ein rund vier Kilometer langes innerörtliches Versorgungsnetz langfristig mindestens 130 Hausanschlüsse für die Erdgasversorgung gewonnen werden sollen. Die Investitionen für Zuleitung und Ausbau des Netzes betragen hierbei insgesamt rund 1,6 Millionen Euro.